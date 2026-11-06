Nations League: Spagna, tra i 26 convocati anche il difensore del Como Ramon

06 Nov 2026 - 13:00
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Jacobo Ramón del Como, Valles e Marc Roca sono stati convocati per la prima volta nella Nazionale spagnola in vista del prossimo turno di Nations League. Luis de la Fuente ha svelato i 26 giocatori selezionati per chiudere il 2026, l'anno della "seconda stella". In un video carico di emozione, che ha reso omaggio alle numerose vittime della tragedia ferroviaria di Urda e a Jesús de Miguel, il commissario tecnico ha annunciato la rosa per i prossimi impegni: giovedì 12 contro la Repubblica Ceca, allo stadio dello Sparta Praga, e domenica 15 contro l'Inghilterra, al Metropolitano. Quest'ultimo impianto - lo stadio dell'Atlético de Madrid - ospiterà anche una conferenza stampa alle 12:30, durante la quale il CT commenterà le scelte effettuate. Con Eric García, Rodrigo e Dani Olmo assenti per infortunio, una delle novità più rilevanti arriva dall'Under 21: il difensore centrale del Como, Jacobo Ramón, viene premiato - come riporta Marca - per l'eccellente stagione disputata sotto la guida di Cesc Fàbregas e ottiene la sua prima convocazione nella nazionale maggiore. Si aggiunge al gruppo dei quattro difensori centrali, mentre Pubill occuperà il ruolo di terzino destro La Spagna, dopo aver ottenuto un percorso netto con 12 punti nelle prime partite di questa Nations League, è attualmente reduce da 11 vittorie consecutive e da una striscia di 42 risultati utili di fila (43, se si considerano solo le gare ufficiali). La qualificazione ai quarti di finale è già matematica. Resta da stabilire se la squadra passerà il turno come prima del girone - guadagnandosi il diritto di giocare la gara di ritorno in casa - o se chiuderà al secondo posto, il che comporterebbe disputare l'andata al Mestalla e il ritorno in trasferta.

Ultimi video

02:15
Allegri, che tracollo! È il momento più buio

Allegri, che tracollo! È il momento più buio

02:16
Allegri, che tracollo!

Allegri, che tracollo!

01:54
Thuram punta il Como

Thuram punta il Como: solo ricordi dolcissimi

01:48
De Rossi e il Genoa

De Rossi risolleva il Genoa con un super tris

02:02
Gattuso torna a Napoli

Gattuso torna a Napoli, voglia di rivincita

01:43
Stagione disastrosa

Allegri al bivio, stagione disastrosa

01:45
A tutto Doukivas

L'Europa scopre un super Doukivas

00:25
Atletico Madrid-Barcellona: domenica 8 novembre alle 21.00 su Italia 1

Atletico Madrid-Barcellona: domenica 8 novembre alle 21.00 su Italia 1

05:05
DICH SPALLETTI POST AZ ALKMAAR DICH

Spalletti: "Juve con atteggiamento coraggioso, ma altri 5' e la pareggiavano"

01:26
DICH KOOPMEINERS POST AZ ALKMAAR DICH

Juve, Koopmeiners: "Vittoria importante per il morale"

01:14
DICH BARTESAGHI POST EUROPA LEAGUE DICH

Milan, Bartesaghi: "Stasera gara peggiore di tutte, sbagliato l'atteggiamento"

01:32
CLIP ARSENAL GIA' NATALE MCH

Arsenal, è già Natale. Lo spot con Colin Firth ispirato a Love Actually

01:16
DICH CONVOCATI MANCINI DICH

Nazionale, Mancini annuncia i convocati per Francia e Belgio

01:43
CR7, un film per l'addio alla nazionale

CR7, un film per l'addio alla nazionale

01:54
Tragedia Jesus De Miguel, oggi i funerali

Tragedia Jesus De Miguel, oggi i funerali

02:15
Allegri, che tracollo! È il momento più buio

Allegri, che tracollo! È il momento più buio

I più visti di Calcio

Allegri: "Siamo in un brutto momento e a corto di giocatori, fino ai cmabi una buona partita" DICH

Allegri: "Siamo in un brutto momento e a corto di giocatori, fino ai cambi una buona partita"

Nuovo San Siro: "Visuale perfetta e il boato sarà ancora più forte, in Europa nessuno stadio così"

DICH SPALLETTI POST AZ ALKMAAR DICH

Spalletti: "Juve con atteggiamento coraggioso, ma altri 5' e la pareggiavano"

DICH ZIELINSKI POST FEYENOORD-INTER PER SITO 3/11 DICH

Zielinski: "Felice e orgoglioso. E' servito guardarci in faccia..."

DICH CHIVU POST FEYENOORD PER SITO 4/11 DICH

Chivu: "Partita seria ma non dobbiamo dimostrare nulla"

DICH BARTESAGHI POST EUROPA LEAGUE DICH

Milan, Bartesaghi: "Stasera gara peggiore di tutte, sbagliato l'atteggiamento"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:00
Germania, 17enne Mohya può diventare più giovane esordiente da dopoguerra
Djed Spence
13:25
Inghilterra, i convocati per la Nations League: c'è Spence
13:00
Nations League: Spagna, tra i 26 convocati anche il difensore del Como Ramon
Jesus Owono
12:54
Tragedia de Jesus, dramma Owono: medita l'addio al calcio
12:38
Lazio, Gattuso eletto allenatore del mese di ottobre