Nations League: Spagna, tra i 26 convocati anche il difensore del Como Ramon

Jacobo Ramón del Como, Valles e Marc Roca sono stati convocati per la prima volta nella Nazionale spagnola in vista del prossimo turno di Nations League. Luis de la Fuente ha svelato i 26 giocatori selezionati per chiudere il 2026, l'anno della "seconda stella". In un video carico di emozione, che ha reso omaggio alle numerose vittime della tragedia ferroviaria di Urda e a Jesús de Miguel, il commissario tecnico ha annunciato la rosa per i prossimi impegni: giovedì 12 contro la Repubblica Ceca, allo stadio dello Sparta Praga, e domenica 15 contro l'Inghilterra, al Metropolitano. Quest'ultimo impianto - lo stadio dell'Atlético de Madrid - ospiterà anche una conferenza stampa alle 12:30, durante la quale il CT commenterà le scelte effettuate. Con Eric García, Rodrigo e Dani Olmo assenti per infortunio, una delle novità più rilevanti arriva dall'Under 21: il difensore centrale del Como, Jacobo Ramón, viene premiato - come riporta Marca - per l'eccellente stagione disputata sotto la guida di Cesc Fàbregas e ottiene la sua prima convocazione nella nazionale maggiore. Si aggiunge al gruppo dei quattro difensori centrali, mentre Pubill occuperà il ruolo di terzino destro La Spagna, dopo aver ottenuto un percorso netto con 12 punti nelle prime partite di questa Nations League, è attualmente reduce da 11 vittorie consecutive e da una striscia di 42 risultati utili di fila (43, se si considerano solo le gare ufficiali). La qualificazione ai quarti di finale è già matematica. Resta da stabilire se la squadra passerà il turno come prima del girone - guadagnandosi il diritto di giocare la gara di ritorno in casa - o se chiuderà al secondo posto, il che comporterebbe disputare l'andata al Mestalla e il ritorno in trasferta.