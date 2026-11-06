Lazio, Gattuso eletto allenatore del mese di ottobre

La Lazio vola in classifica, prima in solitaria con 3 punti di vantaggio sull'Inter, e sogna in grande. Uno dei grandi artefici della squadra biancoceleste è Gennaro Gattuso che è stato premiato dalla Lega Serie A con il premio Philadelphia Coach Of The Month di ottobre. La consegna del riconoscimento riservato al miglior allenatore del mese, assegnato in base ai risultati ottenuti nelle giornate dalla 6/a alla 9/a, avverrà nel pre-partita di Lazio-Lecce, in programma sabato 21 novembre alle ore 15 allo stadio Olimpico di Roma. "Il primato solitario in classifica con il record di punti dopo 10 giornate nella storia della Lazio raccontano l'impatto di Rino Gattuso sulla panchina biancoceleste - le parole dell'amministratore delegato di Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo -. Gattuso ha costruito una squadra moderna dotata di organizzazione, intensità, e soprattutto capace di segnare con dodici giocatori diversi e di difendere con la mentalità di chi non vuole concedere nulla. Al di là del valore sportivo, va riconosciuto al tecnico calabrese il grande merito di aver trasmesso ai suoi ragazzi il proprio spirito combattivo, plasmando un gruppo unito che ha sa adattarsi al meglio ai vari momenti delle partite".