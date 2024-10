Torino, Vanoli contro i medici: "C'è mediocrità, sbagliata valutazione su infortunio Sosa"

Paolo Vanoli non le manda a dire nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro la Roma. Il tecnico del Torino ha attaccato lo staff tecnico in merito alla gestione degli infortuni, in particolare quello di Sosa che sarà della partita. "Sosa domani è con noi, sono contento: abbiamo fatto una valutazione sbagliato sull'infortunio. E quando parlo di mediocrità, parlo proprio di questo: bisogna crescere. È stato Sosa che ha voluto approfondire il discorso, per fortuna è già rientrato. Con Ilic siamo in dirittura d'arrivo, speriamo che torni per la Fiorentina - ha sottolineato Vanoli -. Mediocrità? Dobbiamo imparare a non sbagliare: quando si vuole arrivare ad alti livelli, tutte le aree devono fare uno step. Sbagliare è umano, ma voglio di più. Da tutti, compreso da me: le partite non si vincono solo sul campo, ma anche nei dettagli, nel fare l'antinfluenzale prima perché hai i bambini, anche l'agronomo deve dare di più...Tutti!".