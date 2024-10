Roma, Juric: "Sono stati giorni di litigi pesanti, non penso possa essere l'ultima spiaggia"

Ivan Juric si gioca la panchina contro la sua ex squadra, il Torino, e nella conferenza di vigilia ammette il duro litigio con la squadra dopo Firenze. "C'è stato proprio un crollo emotivo, l'ho visto dalle immagini. Dopo 40 giorni di un buon lavoro, non eccellente ma buono, mi aspettavo un passo in avanti, ma c'è stato un crollo totale. Questa cosa può però essere una svolta, come fu per il Milan di Pioli quando prese cinque gol contro l'Atalanta e capì verso che direzione andare - ha dichiarato il tecnico della Roma - Sono stati giorni di litigi pesanti. Meglio che sia successo presto, abbiamo tempo per indirizzare il pensiero e capire cosa bisogna fare. In questo senso la vedo come una cosa che preferisco, con il mio carattere. Preferisco questo tipo di scontri che sentire parlare dietro. Ci sono stati litigi e scontri, ma i motivi rimangono tra di noi. La formazione? Metterò in campo la formazione che penso mi farà vincere, ieri li ho visti convinti e giusti".