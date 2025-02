Torino, Milinkovic MVP poi lo sfogo: "Mi hanno detto zingaro e serbo di m... Non è sport"

Vanja Milinkovic-Savic è stato il grande protagonista della sfida di Bergamo tra l'Atalanta e il Torino: suo il premio di MVP della gara. Il portiere granata ha parato il rigore all'attaccante dell'Atalanta Retegui, salvando il risultato per i suoi. Per il serbo si tratta del terzo tiro dagli undici metri neutralizzato in questa stagione. Dal 2021/22, solo Skorupski (cinque) ha neutralizzato più rigori di Vanja Milinkovic-Savic in Serie A (quattro, come Szczesny e Meret). "Non posso dire il segreto che utilizzo sui rigori - ha detto a Dazn nel dopo partita - Ho completamente cambiato il modo di parare i rigori: ho studiato i tiratori". Poi lo sfogo: "Non ho nessun problema con gli insulti, ma il razzismo non va bene. Mi hanno detto cose come zingaro e serbo di merda. Non ho risposto a niente, mi sono solo girato e li ho guardati. Ma questo non è sport".