Torino, stagione finita per Fares: rottura del legamento crociato

Brutta tegola per il Torino e Oscar della sfortuna a Mohamed Fares. Il terzino algerino, il cui ingaggio è stato ufficializzato dal club granata il 14 gennaio, si è procurato in allenamento la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con l'interessamento del menisco mediale. Per lui la stagione è già finita e il suo riscatto a questo punto è davvero improbabile.

torino-fc