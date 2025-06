Sarri: "Ritorno alla Lazio per affetto, obiettivo arrivare in Europa"

"È un discorso di affetto, se ci penso con lucidità da un punto di vista solo materiale la possibilità di far meglio del secondo posto che abbiamo fatto nel ciclo precedente non sono tante. Però è un discorso d'affetto, quello è un ambiente in cui voglio bene a tutti". Così l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri parlando a margine di un incontro organizzato a Castiglione della Pescaia, vicino Grosseto. "Torno con lo spirito di prima, per il mercato litigherò sicuramente, sono tutte cose che conosco e non vengo lì per accontentarmi", ha aggiunto il tecnico biancoceleste come riportato da Lalaziosiamonoi. Un Sarri che fissa comunque gli obiettivi: "Se si riesce a innescare un senso di divertimento prima di tutto nell'ambiente e poi nella squadra, come conseguenza logica si diverte anche il pubblico e quando una squadra e un pubblico si divertono si accettano anche le sconfitte e le difficoltà che ci saranno sicuramente". "Purtroppo la posizione della Lazio non ci consente di essere in Europa, ma l'obiettivo è quello di tornare in Europa a qualsiasi livello da questo punto di vista. Ci fa piacere avere il tempo per allenarsi, ma anche essere in Europa", ha concluso.