Torino: scatta la bolla dopo i 4 casi di Covid-19

CORONAVIRUS

Dopo i quattro casi di Covid accertati nel gruppo squadra, due calciatori e due membri dello staff, al Torino scatta la cosiddetta 'bolla'. Belotti e compagni, infatti, possono continuare gli allenamenti e le partite, ma non potranno avere contatti con l'esterno. Per tutta la settimana e fino a domenica, salvo nuove indicazioni, i giocatori lavoreranno al Filadelfia e alloggeranno in un albergo cittadino, senza tornare a casa. lapresse

E' davvero un momento delicato per il Torino, che non partiva così male in campionato dal 2002 (torneo che terminò con la retrocessione) ed erano 80 anni che non prendeva 8 gol nelle prime tre partite. Alle difficoltà lampanti sul terreno di gioco, si aggiunge l'emergenza coronavirus in seno alla squadra, con 4 positività tra calciatori e membri dello staff. Così, in vista della sfida contro una delle squadre più in forma del momento, il Sassuolo, il Toro è costretto a isolarsi come da protocollo, nella speranza che dai nuovi giri di tampone non escano altre sgradite sorprese. I giocatori sono stati sottoposti a nuovi esami questa mattina, dopo quelli di sabato e di ieri, di cui sono attesi i risultati.

