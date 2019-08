Torino, NKoulou ha chiesto di non giocare. Cairo: "Basito e stupito, deve chiedere scusa"

Un vero e proprio caso 'macchia' la serata del Torino, vittorioso contro il Sassuolo nella prima giornata di Serie A. Nicolas NKoulou non è sceso in campo con i neroverdi. Non era nemmeno in panchina e Walter Mazzarri ha spiegato il perché a fine gara: "Mi ha chiesto di non essere convocato". Il tecnico granata scende nei dettagli: "Dopo la partita con il Wolverhampton volevo far rivedere gli errori ai nostri difensori. Lui non ha voluto neanche rivedere le immagini affermando di non esserci con la testa. L'ho rincuorato, il giorno dopo l'ho chiamato ma mi ha chiesto di non essere convocato. Per rispetto dei compagni non l'ho fatto giocare". Serie A, Torino-Sassuolo 2-1: gli highlights

Mazzarri poi passa la palla alla proprietà: "Una questione che si svilupperà domani, ma è più societaria che tecnica. Mi sono comportato da allenatore. Cairo? Il presidente ha cercato di trattenere tutti quelli che aveva promesso di tenere. Ad oggi non è andato via nessuno".

E proprio Cairo ha tuonato contro il difensore camerunense: "Sono stupito e basito. Deve chiedere scusa a me ma anche alla squadra. Se non c'era con la testa poteva dirlo prima della gara di Europa League, avrebbe giocato qualcun altro...". Il centrale da tempo è nel mirino della Roma: "Ho parlato al suo procuratore del rinnovo di contratto e dell'aumento d'ingaggio. Si è presentato da me il 17 agosto, mi ha mandato un messaggino alle cinque e un quarto dicendo che sarebbe venuto. Io avrei potuto non riceverlo, avrei potuto avere altri impegni e, invece, l’ho ricevuto dalle due fino alle sei del pomeriggio e questo è il ringraziamento”.

Il numero 1 granata comunque non intende cedere il 29enne e lancia un messaggio all'ex Petrachi (ora ds dei giallorossi): "Non possono contattare i nostri giocatori, c’è un impegno scritto per cui ogni contatto tra la Roma e i nostri giocatori vale una penale da 900.000 euro".