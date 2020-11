Torino: il tecnico Giampaolo positivo al Covid-19

NUOVO CONTAGIATO

Un altro caso di positività al Covid-19 nel Torino. Si tratta del tecnico Marco Giampaolo, la cui presenza in occasione della sfida di domenica prossima a San Siro contro l'Inter alla ripresa del campionato dopo la pausa per le Nazionali è in forte dubbio. Dopo l'allenamento di ieri al Filadelfia, la squadra granata stava godendo del primo dei due giorni liberi ma nella cosiddetta "bolla", chiusa in albergo senza aver contatti con l'esterno dopo la positività riscontrata in un membro dello staff tecnico, come comunicato dallo stesso club granata venerdì.

"Il tesserato, asintomatico, è già stato posto in isolamento - recitava la nota - In ossequio alla normativa ed al protocollo, ed in accordo con le autorità sanitarie competenti, il gruppo squadra entra da questa sera in isolamento. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività sportiva".