Inaugurato a Coverciano nuovo corso allenatore Uefa A, c'è Bonucci

È stato inaugurato questa mattina, nella sala conferenze del Museo del Calcio di Coverciano, il nuovo corso Uefa A, il secondo massimo livello di formazione per un allenatore. Gli allievi saranno chiamati a seguire un programma didattico di 192 ore che proseguirà - sempre nelle aule del Centro Tecnico Federale - fino al prossimo 24 luglio. Tra i corsisti non mancano nomi molto noti del calcio italiano, a cominciare dall'ex difensore campione d'Europa nel 2021 con la maglia della Nazionale - nonché quarto giocatore di sempre con più presenze in azzurro, ovvero 121 - Leonardo Bonucci. Tra i banchi anche 'vecchie' conoscenze del nostro massimo campionato come Davide Brivio, Marco Capparella, Marino Defendi, Daniele Dessena, Pablo Gonzalez, Davide Marchini, Gabriel Paletta, Eros Schiavon e Miguel Veloso. Questo l'elenco completo dei corsisti Uefa A: Giovanni Abate, Omar Albertini , Michele Anaclerio, Leonardo Bonucci, Laura Brambilla, Davide Ernestin Brivio, Marco Capparella, Claudio Ciferri, Marco Coppa, Concetta Credentino, Massimo Crivellaro, Giulia D' Elia, Marino Giovanni Defendi, Daniele Dessena, Roberto Di Maio, Andrea Esposito, Mavillo Gheller, Alessandro Ghillino, Filippo Giordano, Pablo Andres Gonzalez, Simone Gori, Riccardo Leardi, Corrado Maida, Fabio Malaguti, Davide Marchini, Roberto Merella, Alessandro Miramari, Luigi Molino, Gabriel Paletta, Gianni Pellacani, Fabio Picone, Luis Miguel Pinto Veloso, Alessandro Pontarollo, Andrea Quaresmini, Vincenzo Riccio, Daniele Riganti, Gianluca Maria Rorato, Massimo Sala, Eros Schiavon, Sebastiana Sedda, Francesco Sgambati, Mario Tacchinardi e Antonio Tramontano.