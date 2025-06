Maturità: le azzurrre dell'Under 19 dall'Europeo agli esami

Domani, nel giorno d'inizio degli esami di maturità con la prima prova scritta, la Nazionale Under 19 femminile, 'la Nazionale del 2006' (anno di nascita di gran parte del gruppo), ha un altro esame da sostenere: in Polonia, alle 19, affronta la Svezia nella seconda partita dell'Europeo di categoria. Le ragazze, in questi giorni, si dividono tra campo e libri, anche alla presenza della tutor scolastica Mariaceleste Basile: pomeriggio dedicato all'allenamento, mattina allo studio. L'estate delle Under 19 non finirà in Polonia: al rientro in Italia, molte delle calciatrici dovranno sostenere l'esame di maturità in una sessione aggiuntiva, visto proprio l'impegno all'Europeo. Battere la Svezia Vincere vorrebbe dire fare un passo in avanti importante verso la qualificazione alle semifinali di martedì 24, ma soprattutto varrebbe la qualificazione aritmetica al Mondiale Under 20 del 2026.