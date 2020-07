Torino, dopo la salvezza il futuro: una cordata pronta ad investire

Completata la missione salvezza sul campo, ora per il Torino si apre la partita sul futuro a livello societario. Se Urbano Cairo ripete di non volere vendere "soprattutto dopo un'annata come questa" pur ammettendo che "non è detto che debba restare a vita", c'è già un primo candidato ad acquistare la società granata. La cordata interessata per ora resta nascosta ma dallo Studio Dott. Pipicella e Associati, che ne cura gli interessi assieme a Console and Partners, trapela qualche dettaglio del progetto che verrà ufficialmente presentato domani in una conferenza stampa. Al di là delle ovvie questione economiche (ci sono solide basi finanziarie, la rassicurazione dell'advisor), l'idea è quella di legare ancora di più la società alla città di Torino e alla sua tifoseria.