D'Aversa suona la carica: "Il Toro è un universo di passioni"
Il nuovo tecnico granata racconta le sue emozioni su Instagram in vista della sfida contro la Lazio
"Il Grande Torino, Superga, la Mole, le Alpi, il Po, il Granata. La Storia del calcio e d'Italia. Mi emoziona sapere che faccio parte anche io di questo universo di passioni, popolarità e sentimenti che si chiama Toro".
Roberto D'Aversa non vede l'ora di sedersi sulla panchina del Torino sabato contro la Lazio. Il nuovo tecnico granata è stato presentato ufficialmente ieri e oggi sui social racconta le sue prime sensazioni per questo nuovo incarico.
Il presidente Urbano Cairo ha scelto di puntare sull'ex tecnico dell'Empoli dopo l'esonero di Marco Baroni. Il Toro si trova in una situazione abbastanza difficile, al 15esimo posto in classifica e a soli tre punti dalla zona retrocessione.
D'Aversa avrà dunque una missione delicata ma in conferenza stampa ha ribadito di essere pronto: "Se a quattro mesi dalla fine del campionato ti chiama il Torino devi rispondere presente. Ora non conteranno tanto i moduli, quanto l'atteggiamento e la mentalità: bisogna metterci più coraggio in campo, lo impone anche la storia e la classifica di oggi non rispecchia i valori di questa squadra e questo club".