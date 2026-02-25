Il nuovo incarico

D'Aversa suona la carica: "Il Toro è un universo di passioni"

Il nuovo tecnico granata racconta le sue emozioni su Instagram in vista della sfida contro la Lazio 

25 Feb 2026 - 11:24
videovideo

"Il Grande Torino, Superga, la Mole, le Alpi, il Po, il Granata. La Storia del calcio e d'Italia. Mi emoziona sapere che faccio parte anche io di questo universo di passioni, popolarità e sentimenti che si chiama Toro". 

Roberto D'Aversa non vede l'ora di sedersi sulla panchina del Torino sabato contro la Lazio. Il nuovo tecnico granata è stato presentato ufficialmente ieri e oggi sui social racconta le sue prime sensazioni per questo nuovo incarico. 

Il presidente Urbano Cairo ha scelto di puntare sull'ex tecnico dell'Empoli dopo l'esonero di Marco Baroni. Il Toro si trova in una situazione abbastanza difficile, al 15esimo posto in classifica e a soli tre punti dalla zona retrocessione

D'Aversa avrà dunque una missione delicata ma in conferenza stampa ha ribadito di essere pronto: "Se a quattro mesi dalla fine del campionato ti chiama il Torino devi rispondere presente. Ora non conteranno tanto i moduli, quanto l'atteggiamento e la mentalità: bisogna metterci più coraggio in campo, lo impone anche la storia e la classifica di oggi non rispecchia i valori di questa squadra e questo club". 

torino
roberto d'aversa

Ultimi video

00:57
DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU TIFOSI PER SITO 24/2 DICH

Spalletti, appello ai tifosi: "Con loro vicino siamo molto più forti"

01:56
DICH CHIVU INTERROMPE GIORNALISTA POST BODO 25/02 SRV

Chivu ferma subito il giornalista: "Bodo inferiore in teoria? Mah…"

01:31
DICH OSIMHEN SU VENIRE ALLA JUVENTUS (VIGILIA) 25/02 SRV

La bomba di Osimhen: "Io alla Juve? Un privilegio, volevo già venirci, vediamo"

00:56
DICH CHIVU DA CONFERENZA 24/2 DICH

Chivu: "C'è amarezza, abbiamo perso lucidità e abbiamo fatto l'errore"

01:49
DICH LUIS ENRIQUE

Luis Henrique: "Abbiamo fatto tutto per vincere, ma è mancata la cosa più importante"

00:19
DICH CARNESECCHI PRE DORTMUND 24/2 DICH

Carnesecchi: "Dovremo trascinare lo stadio, con intensità e con fiducia"

01:03
DICH PALLADINO PRE DORTMUND 24/2 DICH

Palladino: "Tanta fiducia, tanta energia positiva dopo la vittoria sul Napoli"

03:50
MCH COSMI PRIMO GIORNO SALERNITANA 24/2 MCH

Da XXL alla Serie C: Serse Cosmi torna in campo

02:27
CLIP YILDIZ E BREMER ALLENAMENTO PRE GALATASARAY 24/02 OK SRV

Yildiz e Bremer in campo con il Galatasaray? Guarda l'allenamento

00:48
CLIP GALATASARAY TORELLO PRE JUVENTUS 24/02 SRV

Juve attenta: Osimhen, Icardi e Lang scatenati in allenamento

00:37
DICH KELLY PRE GALATASARAY SU MOMENTO JUVE PER SITO 24/2 DICH

Kelly: "I tifosi? Stavolta tocca a noi dare qualcosa in più"

01:21
DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU FUTURO PER SITO 24/2 DICH

Spalletti e il futuro: "Inutile negarlo, dipende molto da questa partita"

00:33
DICH COSMI ARRIVO SALERNITANA 24/02 SRV

Cosmi in panchina dopo 4 anni: "Salernitana? Contento è poco…"

01:49
DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU DI GREGORIO PER SITO 24/2 DICH

Spalletti: "Di Gregorio? Le critiche a lui sono a tutti noi. Stiamo tutti insieme"

01:33
DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU YILDIZ PER SITO 24/2 DICH

Spalletti esalta Yildiz: "È già leader, vi racconto questo aneddoto…"

00:57
DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU TIFOSI PER SITO 24/2 DICH

Spalletti, appello ai tifosi: "Con loro vicino siamo molto più forti"

I più visti di Torino

Il Genoa travolge e aggancia il Torino, 3-0 a Marassi. Granata in 10 per oltre un tempo

Dybala da capogiro: Toro ko, De Rossi prosegue la caccia alla Champions

Napoli-Torino: pari amaro per l'Europa

Castro colpisce il Torino e spezza l'incubo: il Bologna ritrova la vittoria dopo oltre un mese

Serie A, le foto di Lazio-Torino

Torino-Bologna: le foto del match

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:15
Premio Ciotti 2025, Marotta e Cozzoli: “Sport palestra di vita e driver per crescita sociale ed economica”
12:39
Fiorentina, Vanoli: "Vietato sottovalutare lo Jagiellonia"
12:21
Champions League, il Real Madrid perde Mbappé per il Benfica
12:20
Sassuolo, Pinamonti: "Non ci accontentiamo. Nazionale? È un obiettivo"
11:42
Milan, ancora una multa dal giudice sportivo per i ritardi