D'Aversa suona la carica: "Il Toro è un universo di passioni"

D'Aversa avrà dunque una missione delicata ma in conferenza stampa ha ribadito di essere pronto: "Se a quattro mesi dalla fine del campionato ti chiama il Torino devi rispondere presente. Ora non conteranno tanto i moduli, quanto l'atteggiamento e la mentalità: bisogna metterci più coraggio in campo, lo impone anche la storia e la classifica di oggi non rispecchia i valori di questa squadra e questo club".