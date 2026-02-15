Serie A: il Bologna si sblocca, sconfitto 2-1 il Torino

© Getty Images
Castro riporta la luce in casa rossoblù, arriva una vittoria preziosissima per 2-1 in un match ad alta tensione
La 25a giornata della Serie A restituisce la vittoria al Bologna, reduce da una striscia negativa apparentemente interminabile (due punti in otto gare). I rossoblù riescono a sbloccarsi e sconfiggono 2-1 un Torino che ha faticato a costruirsi delle occasioni pericolose, ma aveva riaperto i giochi con Nikola Vlasic nella ripresa. Il match, nel primo tempo, era stato decisamente bloccato al Dall'Ara: nessuno spunto rilevante dal Toro e un Bernardeschi scatenato nel Bologna, che però non trovava la porta. La grande chance rossoblù se la costruiva Rowe, con un tiro a giro che si spegneva a lato, ma ecco lo 0-0 al riposo. Nella ripresa la sfortunata autorete di Vlasic (49') sbloccava il match, ma proprio il croato la riapriva con un rasoterra da fuori al 62'. Sette minuti dopo, però, ecco la rete-vittoria: Castro si gira in un fazzoletto, gran rasoterra e 2-1 finale. Il Bologna sale dunque a 33 punti e torna a sorridere, Toro fermo a quota 27.
IL TABELLINO
Torino-Bologna 1-2
Torino (3-5-2) - Paleari 6; Marianucci 6 (40' st Njie sv), Maripan 5, Saul Coco 5.5; Pedersen 5.5, Vlasic 6.5, Prati 5.5 (9' st Ilkhan 6), Gineitis 6 (9' st Casadei 5.5), Aboukhlal 5 (1' st Lazaro 5.5); Simeone 5.5, Adams 5.5 (1' st Zapata 6). A disposizione: Israel, Siviero, Kulenovic, Nkounkou, Biraghi, Tameze, Ebosse, Njie. All. Baroni.
Bologna (4-2-3-1) - Skorupski 6; Joao Mario 5.5 (28' st Zortea 6), Vitik 6, Lucumì 6, Juan Miranda 6; Moro 6.5, Freuler 6; Bernardeschi 6 (38' st Orsolini sv), Sohm 6 (42' st Ferguson sv), Rowe 6.5 (28' st Dominguez); Castro 7 (38' st Odgaard sv). A disposizione: Ravaglia, Pessina, Helland, Casale, Dallinga, Cambiaghi, De Silvestri. All. Italiano.
Arbitro: Fourneau.
Marcatori: 3' st aut. Vlasic (B), 17' st Vlasic (T), 24' st Castro (B).
Ammoniti: Maripan (T), Gineitis (T), Sohm (B), Vlasic (T).
LE STATISTICHE
Dopo quattro sconfitte di fila in campionato il Bologna è tornato al successo per la prima volta da quello 3-2 contro l’Hellas Verona, lo scorso 15 gennaio, anche in quel caso in trasferta.
Dopo il successo contro il Maccabi Tel Aviv in UEFA Europa League, il Bologna ha vinto due trasferte di fila per la terza volta in questa stagione, dopo che ci era già riuscito a ottobre e a novembre scorsi (vittorie a Parma e Udinese in campionato in quest’ultimo caso).
Il Bologna ha vinto due delle ultime tre trasferte in questa Serie A (1P), un solo successo esterno in meno rispetto a quelli raccolti dai rossoblù nelle precedenti 10 disputate nel torneo in corso.
Il Bologna è andato a segno per l’11esima trasferta consecutiva in questa Serie A e non trovava la via della rete per più di 10 sfide esterne nel corso di un singolo campionato di massima serie dal 1953/54 (striscia di 12 in quel caso).
Settimo gol per Santiago Castro in 22 presenze in questa Serie A, uno solo in meno rispetto a quelli messi insieme nella scorsa massima serie ma in 36 sfide disputate.
Dopo la rete contro la Lazio in Coppa Italia, Santiago Castro è andato a segno per due partite consecutive tra tutte le competizioni solo per la terza volta con la maglia del Bologna, la prima dal gennaio 2025: marcature contro Inter e Monza in Serie A in quel caso.
Santiago Castro è andato a segno in due trasferte di fila in Serie A per la terza volta nella sua carriera nella massima serie, la prima dallo scorso ottobre-novembre (gol vs Fiorentina e doppietta vs Parma in quel caso)
In generale Santiago Castro è stato coinvolto in almeno una rete in ognuna delle ultime quattro trasferte disputate in questa Serie A; nel 2026 solo Adrien Rabiot e Federico Dimarco (cinque entrambi) hanno preso parte a più reti fuori casa in campionato rispetto all’attaccante del Bologna (quattro – 3G+1A).
Solo Kenan Yildiz (23 - classe 2005) è più giovane rispetto a Santiago Castro (21 - 2004) tra i giocatori con più di 20 partecipazioni al gol nelle ultime due stagioni in Serie A.
Federico Bernardeschi è tornato a servire un assist in Serie A per la prima volta da quello del 18 dicembre 2021 con la Juventus, contro il suo attuale club (Bologna). Questo è stato il suo terzo passaggio vincente contro il Torino nella massima serie e solo contro il Chievo (sei) ne conta di più nel torneo.
Sesto gol per Nikola Vlasic in quella che è diventata la sua miglior stagione in termini realizzativi in Serie A. Il croato in 24 presenze nel torneo in corso ha segnato una rete in più rispetto a quelle che aveva messo insieme nello scorso campionato ma in 30 sfide disputate.
Nikola Vlasic è il terzo giocatore nella storia del Torino in Serie A a segnare sia un gol che un autogol nello stesso match, dopo Arlind Ajeti contro il Pescara nel febbraio 2017 e André Cruz contro il Parma nel dicembre 1999.
Quello di Nikola Vlasic è il secondo autogol in favore del Bologna in Serie A, dopo quello di Sebastian Otoa contro il Genoa, lo scorso 25 gennaio.
L’ultimo autogol di un giocatore del Torino in Serie A risaliva al 14 febbraio 2025, contro il Bologna anche in quel caso (Cristiano Biraghi nel 3-2 rossoblù).
100° successo per Riccardo Orsolini in tutte le competizioni con il Bologna.