Serie A: il Bologna si sblocca, sconfitto 2-1 il Torino

La 25a giornata della Serie A restituisce la vittoria al Bologna, reduce da una striscia negativa apparentemente interminabile (due punti in otto gare). I rossoblù riescono a sbloccarsi e sconfiggono 2-1 un Torino che ha faticato a costruirsi delle occasioni pericolose, ma aveva riaperto i giochi con Nikola Vlasic nella ripresa. Il match, nel primo tempo, era stato decisamente bloccato al Dall'Ara: nessuno spunto rilevante dal Toro e un Bernardeschi scatenato nel Bologna, che però non trovava la porta. La grande chance rossoblù se la costruiva Rowe, con un tiro a giro che si spegneva a lato, ma ecco lo 0-0 al riposo. Nella ripresa la sfortunata autorete di Vlasic (49') sbloccava il match, ma proprio il croato la riapriva con un rasoterra da fuori al 62'. Sette minuti dopo, però, ecco la rete-vittoria: Castro si gira in un fazzoletto, gran rasoterra e 2-1 finale. Il Bologna sale dunque a 33 punti e torna a sorridere, Toro fermo a quota 27.