Serie A, Roma-Torino 3-2: Dybala show, De Rossi continua a correre

ROMA-TORINO 3-2

Una tripletta dell'argentino, la prima in giallorosso, affonda i granata: l'Atalanta è a -2

Roma-Torino, le immagini del match



















































© Getty Images 1 di 27 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Roma batte 3-2 il Torino nel posticipo della 26esima giornata di Serie A, centra la quinta vittoria nelle ultime sei partite e accorcia sul quinto posto occupato dall’Atalanta, proseguendo la sua rincorsa a un posto in Champions League. Protagonista assoluto della serata è Paulo Dybala, che prima sblocca il match su rigore (42’), poi risponde al pareggio di Zapata (44’) con due splendidi gol nella ripresa (58’ e 69’). L'autogol di Huijsen nel finale non cambia la sostanza. Prima tripletta giallorossa per l’argentino e Olimpico in delirio per i ragazzi di De Rossi.

LA PARTITA

De Rossi opta per il 3-5-2 con Smalling di nuovo titolare per la prima volta dopo quasi sei mesi e Azmoun preferito a Lukaku, mentre Juric si affida al modulo collaudato con Vlasic a supporto di Zapata e Sanabria. Al 10’ Azmoun sfrutta una voragine nella retroguardia granata per affondare sulla sinistra e crossare in mezzo per Kristensen, il danese colpisce tutto solo col sinistro, ma centra in pieno il palo divorandosi una chance incredibile. Il Toro pressa molto alto, recupera diversi palloni, ma non riesce mai a innescare con pericolosità i suoi attaccanti. La prima occasione ce l’ha alla mezzora con un bel cross di Bellanova raccolto da Ricci, che controlla e colpisce al volo facendo tremare l’esterno della rete. La compattezza dei terzetti difensivi e i tanti errori in fase di rifinitura, da una parte e dall’altra, mantengono le emozioni al minimo, ma proprio allo scadere del primo tempo arriva l’episodio che sblocca la serata: Cristante trova Azmoun dentro l’area spalle alla porta, un ingenuo Sazonov (entrato per l’infortunato Lovato) gli rifila un inutile pestone e Sacchi indica subito il dischetto. Dybala, manco a dirlo, trasforma e porta avanti i suoi. Neanche il tempo di godersi il vantaggio che il Torino pareggia: cross del solito Bellanova e zuccata vincente di Zapata che coglie in controtempo Svilar e trova l’1-1 al tramonto del primo tempo.

Gli ospiti ripartono col piede giusto nella ripresa e vanno vicini al vantaggio dopo 3’ con Lazaro, che si inserisce bene ma trova il riflesso di Svilar a negargli il gol. La Roma risponde con un’ottima chance per Mancini su cross di Angelino, ma il difensore non riesce a schiacciare e il pallone finisce alto. A illuminare l’Olimpico, al 13’, ci pensa ancora Dybala: l’argentino fa partire un sinistro improvviso dai 25 metri che coglie di sorpresa al difesa granata, Vanja compreso, e che riporta avanti i suoi. Un gioiello che vale la doppia cifra in campionato per l’ottava volta nelle ultime undici stagioni. Non è finita però. L’ingresso di Lukaku permette alla Joya di avvicinarsi maggiormente all’area di rigore e gli bastano pochi minuti per sfruttare al massimo il nuovo compagno di reparto: assist del belga, sinistro nell’angolino dell’argentino. Tripletta (l’ultima quasi sei anni fa) e Olimpico in delirio. Nel finale c’è spazio anche per un po’ di sofferenza, dopo che il cross teso di Ricci trova la deviazione maldestra di Huijsen e beffa Svilar, ma i giallorossi resistono e portano a casa tre punti fondamentali, proseguendo nel loro percorso straordinario dopo il cambio in panchina.

LE PAGELLE

Dybala 8,5 - Trasforma con freddezza il rigore dell’1-0, si inventa il capolavoro che vale il 2-1 e poi chiude i giochi con il gioiello che gli vale la prima tripletta in maglia giallorossa. Trascina la Roma alla vittoria con la sua classe superiore.

Smalling 6,5 - Torna titolare dopo sei mesi dall’ultima volta, ma non sembra accusare il lungo stop: anticipi puntuali, chiusure decise e zero sbavature.

Angelino 5,5 - Uno dei pochi a non strappare la sufficienza, poca spinta e tanta sofferenza nel confronto con Bellanova.

Bellanova 6,5 - Affondi, dribbling, cross e l’assist per Zapata. Per Juric è diventato insostituibile, per Spalletti può essere una soluzione in più.

Sanabria 5 - Un’altra partita da comparsa, nella quale non va oltre qualche buon fallo preso. Sono quasi due i mesi senza gol e per Juric sta diventando un problema serio.

Sazonov 5 - Entra a freddo per l’infortunio di Lovato, ma non può bastare questo a giustificare l’ingenuità sul rigore che sblocca la partita.

IL TABELLINO

Roma-Torino 3-2

Roma (3-5-2): Svilar 6; Mancini 6, Smalling 6,5 (33' st Huijsen 5,5), Ndicka 6,5; Kristensen 6, Cristante 6,5, Paredes 6 (20' st Bove 6), Pellegrini 6 (41' st Sanches sv), Angelino 5,5 (20' st Spinazzola 6); Dybala 8,5, Azmoun 6 (20' st Lukaku 6,5).

Allenatore: De Rossi 6,5

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 5,5; Djidji 5,5, Lovato sv (14' Sazonov 5), Masina 5,5 (36' st Ilic 6); Bellanova 6,5, Ricci 6,5, Gineitis 6 (36' st Linetty 6), Lazaro 6,5 (17' st Rodriguez 6); Vlasic 6,5; Sanabria 5 (36' st Okereke 6), Zapata 6,5.

Allenatore: Juric 6,5

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 42' rig., 13' st e 24' st Dybala (R), 44' Zapata (T), 44' st aut. Huijsen (T)

Ammoniti: Lazaro (T), Ricci (T), Ndicka (R), Cristante (R)

Espulsi:

LE STATISTICHE

Paulo Dybala ha eguagliato Mauro Icardi al quarto posto tra i migliori marcatori argentini in Serie A (121).

Quella di Paulo Dybala è la prima tripletta per un giocatore della Roma in Serie A dal novembre 2016 quando fu Mohamed Salah a siglarla all'Olimpico contro il Bologna

Paulo Dybala è il giocatore che ha preso parte più volte ad almeno 15 marcature in Serie A nelle ultime 10 stagioni (otto volte dal 2014/15), meno solo di Lionel Messi nello stesso periodo nei cinque grandi campionati europei (9).

Paulo Dybala ha realizzato cinque marcature multiple con la Roma in Serie A, tutte allo stadio Olimpico. Dal suo arrivo in giallorosso, solo Erling Haaland (8), Harry Kane (7) e Jonathan David (6) lo hanno fatto più spesso in partite casalinghe nei cinque grandi campionati europei.

Romelu Lukaku ha preso parte direttamente ad almeno un gol in tutte le sei sfide contro il Torino in Serie A (cinque reti, quattro assist). I granata sono la squadra contro cui l'attaccante belga ha contribuito a più gol nel massimo campionato (9).

La Roma ha vinto cinque delle sei partite con Daniele De Rossi in panchina in Serie A: dall'arrivo del nuovo tecnico, solo l'Arsenal ha ottenuto più successi nei cinque maggiori campionati europei (sei).

Raoul Bellanova ha partecipato direttamente a quattro gol nelle otto partite disputate nel 2024 in Serie A con il Torino (1 rete, tre assist), dopo aver contribuito solamente a due marcature nell'intero 2023 (due assist)

Solo Yan Couto (Girona, 6) e Jeremie Frimpong (Leverkusen, 5) sono più giovani di Raoul Bellanova tra i difensori con almeno cinque assist stagionali nei cinque grandi campionati europei

Raoul Bellanova ha partecipato a sei reti nelle 25 presenze con il Torino in questa Serie A (1 gol, 5 assist), esattamente il doppio di quanto fatto nelle 50 apparizioni precedenti nella competizione (1 gol, 2 assist con il Cagliari).

Raoul Bellanova ha fornito quattro assist vincenti a Duvan Zapata in questa Serie A, meno solo di Weston McKennie a Dusan Vlahovic (5).

Duvan Zapata ha preso parte a nove gol contro la Roma in Serie A (sei reti, tre assist), meno solo rispetto contro il Sassuolo (14). L'attaccante colombiano è andato a segno per tre trasferte consecutive nel massimo campionato per la prima volta dal novembre 2021 (quattro con l'Atalanta).