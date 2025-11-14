Logo SportMediaset

Calcio

Torino, si ferma Simeone: lesione al retto femorale. Esami per Ilic

14 Nov 2025 - 13:28
Doppia tegola in casa Torino. Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto l'attaccante argentino Giovanni Simeone, a seguito di uno scontro di gioco in allenamento, hanno evidenziato una lesione distrattiva miofasciale del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Lo rende noto il club granata. La prognosi verrà definita secondo l'evoluzione clinica dell'infortunio. Per quanto riguarda Ivan Ilic, uscito anzitempo nella partita Inghilterra-Serbia a causa di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, sono in corso accertamenti. Lo staff medico granata è in stretto contatto con i colleghi della Nazionale serba.

