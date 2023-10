L'ammissione di Tonali alla pm: ho puntato sul calcio e anche sul Milan. Rischia un anno di squalifica

CASO SCOMMESSE

Il centrocampista del Newcastle è interrogato ieri dalla Procura di Torino. Il club inglese: "Supporto al giocatore". I legali: "Pronto a collaborare"

Nicolò Fagioli ha patteggiato sette mesi di squalifica e 5 mesi di pene alternative per il caso scommesse, ma la squalifica di Sandro Tonali rischia di essere molto più lunga. Il centrocampista del Newcastle è stato interrogato ieri per quasi tre ore dalla Procura di Torino e ha ammesso non solo di aver scommesso sul calcio, ma di averlo fatto anche sulle partite del Milan (sua ex squadra, ndr): rischia una lunga squalifica. I legali: "Ha chiarito la sua posizione ed è pronto a collaborare". Intanto i Magpies si sono esposti con una nota stampa: non abbandoneranno il centrocampista. Anzi, l'appoggio degli inglesi è totale.

IL COMUNICATO DEL NEWCASTLE

Il Newcastle United, attuale squadra di Sandro Tonali, ha rilasciato un comunicato riguardante la situazione del giocatore: "Il NUFC conferma che Tonali è sotto inchiesta in Italia in relazione a una attività di scommesse illegali. Sandro - si legge - sta collaborando completamente con gli investigatori e continuerà a cooperare con le autorità. Lui e la sua famiglia continueranno a ricevere tutto il supporto dal club. Al momento Tonali e la società non possono commentare ulteriormente".

I LEGALI DI TONALI: "CHIARITA LA POSIZIONE, VUOLE COLLABORARE"

"Tonali ha fornito piena collaborazione alle autorità inquirenti". Lo dicono gli avvocati del centrocampista nato a Lodi il giorno dopo che il centrocampista è stato ascoltato dal pubblico ministero per fornire la propria versione. Poi l'aggiunta targata Maurizio M. Scaccabarozzi e Marco Feno: "Ha chiarito in modo esauriente la sua posizione, fornendo altresì piena collaborazione alle autorità inquirenti. Al momento non è possibile rendere dichiarazioni pubbliche relative al merito della vicenda oggetto di investigazione, nella speranza e convinzione che Sandro Tonali possa veder definita al più presto la propria posizione, per dare seguito positivo al percorso già intrapreso".