Scommesse, Corona: "La Juve sapeva di Fagioli". E attacca Spalletti

CASO SCOMMESSE

L'ex re dei paparazzi ad "AvantiPopolo": "Nicolò sono andati a prenderlo fuori da Vinovo, giocava dalle medie"

"Impossibile che la Juventus non sapesse. Tutti sapevano dei problemi di Fagioli anche perché coloro a cui doveva i soldi si sono presentati fuori dal ritiro di Vinovo e quindi è impossibile che la squadra non sapesse". A parlare è ancora Fabrizio Corona. "L'altro giorno in palestra ho visto un ragazzo in difficoltà e l'ho aiutato. Lui mi ha spiegato che aveva fatto le medie e il liceo con Fagioli e già all'epoca scommetteva su tutto - ha detto ad Avanti Popolo su Rai3 -. In questa storia tutti sapevano ma non hanno mai fatto nulla. Il procuratore di Fagioli lo sapeva, quello di Zaniolo gli ha prestato dei soldi per recuperare i debiti, ma loro non interessa perché conta tutto il business. Fagioli ha giocato per sei anni nella Juventus quindi è impossibile che non lo sapessero".

Corona ha attaccato anche il ct azzurro Luciano Spalletti in seguito ad alcune dichiarazioni dopo l'allontanamento dal ritiro della Nazionale di Niccolò Zaniolo e Sandro Tonali: "Io conosco da anni Luciano Spalletti perché allenava a Milano. Visto quanto successo, devo chiedere a lui di vergognarsi per aver difeso questi calciatori. Dovrebbe chiedere scusa per i soldi che ha sinora guadagnato. Quanto fatto da Mancini non ha fatto valore alla maglia azzurra, però ora ci ritroviamo un allenatore che fa alcune scene in cui si vedono dei ragazzi guidati da Buffon che per anni ha giocato a carte - ha sottolineato l'ex paparazzo parlando anche della squalifica inflitta a Fagioli - Fagioli doveva prendere almeno tre anni, perché non basta parlare. Il fatto che abbia parlato e abbia patteggiato, però per 5 mesi deve curarsi e se non lo fa, viene squalificato, è il primo caso che la giustizia fa il suo dovere".