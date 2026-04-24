Svolta stadio Torino: il club presenta la manifestazione d'interesse per l'Olimpico e il Robaldo
Il Torino FC fa il primo passo per lo stadio di proprietà. Presentata al Comune la proposta per l'Olimpico Grande Torino e il Robaldo. Il sindaco Lo Russo: "Passo avanti strategico".
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"La società Torino FC ha formalizzato alla Città di Torino una manifestazione di interesse preliminare finalizzata alla successiva presentazione di una proposta di partenariato pubblico privato mediante finanza di progetto relativa allo sviluppo strategico degli impianti sportivi dello Stadio Olimpico Grande Torino e del Centro Sportivo Robaldo. L'amministrazione comunale, in coerenza con la normativa in materia, prende atto della comunicazione ricevuta e si rende disponibile alla valutazione della proposta che seguirà a opera del Torino FC". Lo rende noto il Comune di Torino.
"Dopo il nostro interessamento che ha portato a liberare lo Stadio Olimpico Grande Torino da un'ipoteca ventennale - commenta il sindaco Stefano Lo Russo - registriamo con soddisfazione una disponibilità che rappresenta un ulteriore passo avanti per la riqualificazione del bene, all'interno di un più ampio progetto per una città dello sport. Elemento di particolare rilievo l'annuncio dell'intenzione di includere nella futura proposta anche gli impianti del Robaldo. La città resta in attesa della proposta di partenariato, auspicando che possa essere strategica per la valorizzazione di luoghi davvero importanti per il calcio e per la città di Torino".