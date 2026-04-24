Svolta stadio Torino: il club presenta la manifestazione d'interesse per l'Olimpico e il Robaldo

"La società Torino FC ha formalizzato alla Città di Torino una manifestazione di interesse preliminare finalizzata alla successiva presentazione di una proposta di partenariato pubblico privato mediante finanza di progetto relativa allo sviluppo strategico degli impianti sportivi dello Stadio Olimpico Grande Torino e del Centro Sportivo Robaldo. L'amministrazione comunale, in coerenza con la normativa in materia, prende atto della comunicazione ricevuta e si rende disponibile alla valutazione della proposta che seguirà a opera del Torino FC". Lo rende noto il Comune di Torino.