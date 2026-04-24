Chelsea, stagione finita per Estevao e Mondiali in dubbio

L'esterno d'attacco Estevao non sarà disponibile per il resto della stagione con il Chelsea, come confermato oggi dall'allenatore ad interim Calum McFarlane. Questa assenza prolungata ne mette a rischio anche la partecipazione ai Mondiali. "Purtroppo, Estevao non giocherà con noi in questa stagione. Sarà fuori per un po'. E' davvero un peccato, soprattutto per un ragazzo così giovane e talentuoso", ha dichiarato McFarlane, successore di Liam Rosenior, in conferenza stampa. Per quanto riguarda le sue possibilità di essere disponibile per i Mondiali (11 giugno-19 luglio), l'allenatore ha evitato di sbilanciarsi. "Francamente, non ne sono sicuro. So solo che non sarà disponibile per noi". Estevao, arrivato la scorsa estate dal Palmeiras, ha subito un infortunio muscolare lo scorso fine settimana durante la sconfitta per 1-0 in campionato contro il Manchester United. Il giocatore, che ha compiuto 19 anni oggi, ha segnato cinque gol in undici presenze con la nazionale. Il Brasile esordirà ai Mondiali contro il Marocco il 13 giugno, per poi affrontare Haiti e Scozia nel Gruppo C.