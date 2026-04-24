Premier League, l'Arsenal ritrova Saka nello sprint finale per il titolo

L'esterno dell'Arsenal Bukayo Saka è pronto a tornare in campo dopo un mese di infortunio per la partita casalinga contro il Newcastle di sabato, fondamentale per la lotta al titolo di Premier League. Il nazionale inglese ha saltato le ultime cinque partite dell'Arsenal a causa di un infortunio al tendine d'Achille. La squadra ha perso tre di queste partite, incluse due consecutive in campionato, cedendo il primo posto al Manchester City. L'allenatore dell'Arsenal Mikel Arteta ha dichiarato: "Bukayo probabilmente sarà convocato".