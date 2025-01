Supercoppa Italiana, Inzaghi verso Inter-Milan: "Impariamo dagli errori dell'ultimo derby"

L'Epifania per l'Inter di Simone Inzaghi significa primo derby del 2025 contro il Milan, ma per capire se nella calza appesa al caminetto della sede in viale Liberazione a Milano ci sarà la terza Supercoppa Italiana di fila o del carbone con la seconda gioia stagionale nella stracittadina per i rossoneri bisognerà attendere i novanta minuti di Riad. L'Inter si presenta con i favori del pronostico dopo aver demolito l'Atalanta in semifinale, ma senza l'infortunato Marcus Thuram: "Non prenderemo rischi con lui perché ci aspettano sei partite in 18 giorni. Il Milan è un avversario che ci creerà difficoltà, dovremo essere bravi a gestire il pallone".