Supercoppa Italiana, Inter-Atalanta 2-0: Dumfries firma il pass per la finale

LE STATISTICHE

L'Inter ha vinto cinque partite di fila senza subire gol in tutte le competizioni per la quarta volta nella sua storia (dal 1929/30), la prima dal periodo tra novembre e dicembre 2007 (sei in quel caso)

Denzel Dumfries è il quinto olandese a segnare in Supercoppa Italiana dopo Frank Rijkaard, Marco Van Basten (due volte), Ruud Gullit e Wesley Sneijder.

Denzel Dumfries è il terzo giocatore dell'Inter a segnare una marcatura multipla in Supercoppa Italiana dopo Patrick Vieira e Samuel Eto'o (tutti doppietta).

Da quando Simone Inzaghi allena l'Inter (dal 2021/22), quella nerazzurra è la formazione che ha ottenuto più clean sheet contro l’Atalanta di Gasperini in tutte le competizioni: cinque, almeno due in più rispetto a qualsiasi altro avversario.

Denzel Dumfries (11G+10A) è uno dei quattro difensori di Serie A che hanno realizzato almeno 10 gol e servito almeno 10 assist nelle ultime tre stagioni, insieme a Federico Dimarco (15G+20A), Theo Hernández (11G+18A) e Giovanni Di Lorenzo (10G+15A).

L’Inter è la formazione che ha ottenuto più clean sheet tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei in questa stagione in tutte le competizioni: 16, almeno due in più rispetto a qualsiasi altra squadra.

L'Atalanta ha perso una partita ufficiale senza segnare per la prima volta dal 30 agosto 2024: 0-4 contro l'Inter.

L’Inter ha vinto almeno sette partite consecutive in tutte le competizioni contro l’Atalanta per la prima volta dal periodo tra il 1964 e il 1967 (otto in quel caso).

L’Inter ha registrato tre clean sheet di fila contro l’Atalanta in tutte le competizioni per la prima volta dal 2005.

L’Atalanta ha subito 11 conclusioni nel corso del primo tempo per la prima volta in questa stagione.

100ª presenza di Ademola Lookman con la maglia dell’Atalanta tra tutte le competizioni

Giorgio Scalvini è tornato a giocare titolare una partita ufficiale con l’Atalanta esattamente sette mesi dopo l’ultima volta (vs la Fiorentina il 2 giugno 2024 in Serie A).