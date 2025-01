Supercoppa Italiana, Inter-Milan in diretta esclusiva su Canale 5: in streaming su sito e Infinity

Lunedì 6 gennaio, a partire dalle ore 20, Canale 5 trasmetterà in esclusiva assoluta la finale della 37ª edizione della Supercoppa Italiana Inter-Milan. In diretta dall’ Al-Awwal Park Stadium di Riyad (Arabia Saudita) andrà in scena il derby di Milano che mette in palio il primo trofeo stagionale. Da un lato i campioni in carica dell’Inter che hanno superato l’Atalanta in semifinale, dall'altra i rossoneri di Sergio Conceiçao che in semifinale hanno eliminato la Juventus.