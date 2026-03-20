Su Mediaset domenica il derby Real-Atletico Madrid: l'anteprima della finale di Champions?

Sarà un derby con focus particolare su alcuni nomi. Il primo è quello di Kylian Mbappè, che vuole essere titolare a tutti i costi. È stato appena convocato da Didier Deschamps per i prossimi impegni della Nazionale francese e vuole dimostrare di essere tornato in condizione dopo i ripetuti fastidi al ginocchio. Il secondo nome, restando in casa Real, è quello di Andriy Lunin, che dovrà difendere la porta nel derby e nelle due sfide estreme contro il Bayern Monaco. Il portiere ucraino prenderà il posto di Thibaud Courtois, che starà fuori sei settimane per una lesione al retto femorale del quadricipite. I due nomi da tenere d’occhio sul fronte Atletico sono invece due vecchie conoscenze del calcio italiano. Ademola Lookman si è già guadagnato la stima di Diego Simeone e dei suoi tifosi, producendo 4 assist in 703 minuti giocati, oltre a un gol in Champions contro il Bruges e uno in Liga contro l’Espanyol. L’altro nome, un po’ a sorpresa, è quello di Juan Musso. L’ex portiere di Udinese e Atalanta è stato uno degli eroi del passaggio del turno contro il Tottenham. In tutto questo non bisogna dimenticare l’argentino Julian Alvarez (titolare in Nazionale con Lautaro Martinez come riserva), splendido protagonista anche nell’ultima trasferta londinese.