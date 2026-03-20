LIGA

Su Mediaset domenica il derby Real-Atletico Madrid: l'anteprima della finale di Champions?

Cinquantesima volta per Simeone, prima per Arbeloa che può ancora vincere il campionato, all'andata fu il trionfo del Cholo

di Enzo Palladini
20 Mar 2026 - 07:57
videovideo

Potrebbe essere la finale di Champions League, il prossimo 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest. Potrebbe. Ma intanto Real Madrid-Atletico Madrid ce lo godiamo noi sul 20 di Mediaset, domenica 22 alle 21. Una sfida che arriva in un momento magico per entrambe, qualificate per i quarti di finale i Champions (da qui la possibilità di vederle all’atto decisivo) dopo aver polverizzato rispettivamente il Manchester City e il Tottenham. Un derby madrileno che ha un valore anche ai fini della classifica. Il Real è secondo a 66 punti contro i 70 del Barcellona e spera ancora nel titolo, l’Atletico è terzo a 57 punti con un vantaggio rassicurante sul Betis quinto (a quota 44 punti). Ma proprio questa tranquillità potrebbe aiutare i Colchoneros, che poi avranno un mese di aprile terrificante.

Sembra passata un’era geologica dal derby d’andata. Era il 27 settembre, il Real guidato da Xabi Alonso veniva da una serie positiva, ma quel giorno l’allenatore si sentì quasi costretto a schierare Jude Bellinhgham che rientrava da un serio infortunio alla spalla. I Blancos non ci capirono nulla, l’Atletico vinse 5-2 senza appello. Fu l’inizio della fine dell’allenatore strappato al Bayer Leverkusen e alla corte spietata del Liverpool. Oggi sulla panchina del Real siede Alvaro Arbeloa, promosso dalle giovanili dopo avere costruito una serie di giocatori che hanno fruttato parecchi soldi al club. È amico della famiglia Perez e il presidente Florentino sta pensando di tenerselo stretto. Poi è chiaro che se non dovesse vincere campionato né Champions, tutto cambierebbe radicalmente.

Sarà un derby con focus particolare su alcuni nomi. Il primo è quello di Kylian Mbappè, che vuole essere titolare a tutti i costi. È stato appena convocato da Didier Deschamps per i prossimi impegni della Nazionale francese e vuole dimostrare di essere tornato in condizione dopo i ripetuti fastidi al ginocchio. Il secondo nome, restando in casa Real, è quello di Andriy Lunin, che dovrà difendere la porta nel derby e nelle due sfide estreme contro il Bayern Monaco. Il portiere ucraino prenderà il posto di Thibaud Courtois, che starà fuori sei settimane per una lesione al retto femorale del quadricipite. I due nomi da tenere d’occhio sul fronte Atletico sono invece due vecchie conoscenze del calcio italiano. Ademola Lookman si è già guadagnato la stima di Diego Simeone e dei suoi tifosi, producendo 4 assist in 703 minuti giocati, oltre a un gol in Champions contro il Bruges e uno in Liga contro l’Espanyol. L’altro nome, un po’ a sorpresa, è quello di Juan Musso. L’ex portiere di Udinese e Atalanta è stato uno degli eroi del passaggio del turno contro il Tottenham. In tutto questo non bisogna dimenticare l’argentino Julian Alvarez (titolare in Nazionale con Lautaro Martinez come riserva), splendido protagonista anche nell’ultima trasferta londinese. 

Leggi anche

La forza del leader calmo: il discorso di Ancelotti che trasforma il Real nella finale 2024 | VIDEO

Per Diego Simeone sarà la cinquantesima sfida contro il Real Madrid. La prima (persa 4-1) risale all’11 aprile 2012, quattordici anni fa. Le due che hanno lasciato le cicatrici più profonde sono senza dubbio le due finali di Champions League (Madrid, va ricordato, è l’unica città ad aver portato due squadre ad affrontarsi in finale e per ben due volte), perse nel 2014 a Lisbona (1-4) e nel 2016 a San Siro (ai rigori). Il suo bilancio contro i Blancos non è esattamente positivo: 13 vittorie, 15 pareggi e 21 sconfitte. Per Alvaro Arbeloa invece si tratta del primo derby in assoluto da allenatore.

Real e Atletico sono ancora in corsa su due fronti. Entrambe puntano al massimo in Champions, ma il Real può ancora raggiungere il Barcellona in testa alla classifica. L’Atletico, come si diceva, avrà un mese di aprile terribile: tre sfide contro il Barcellona (4 aprile in campionato, poi andata e ritorno di Champions) e la finale di Coppa del Re contro la Real Sociedad sabato 18. In mezzo un’insidiosa trasferta a Siviglia. Ma il Cholo Simeone, si sa, ama vivere alla giornata. Alle fatiche d’Ercole penserà dopo, adesso c’è un derby da vincere al Bernabeu, a prescindere da tutto. E noi potremo godercelo sul 20 di Mediaset.

Il Real Madrid viaggia con l'auto elettrica

1 di 7
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Ultimi video

02:25
I 50 anni di Nesta

I 50 anni di Nesta, il difensore perfetto

01:57
DICH GASPERINI POST EUROPA LEAGUE 19/3 DICH

Gasperini: "Si è visto il meglio e il peggio, ci sono stati errori grossolani"

01:29
DICH ITALIANO POST EUROPA LEAGUE 19/3 DICH

Italiano si gode l'impresa: "Roma superiore, siamo riusciti a colmare il gap"

00:52
DICH CASTRO POST EUROPA LEAGUE 19/3 DICH

Bologna, Castro: "Abbiamo fatto ancora la storia"

02:00
DICH CAMBIAGHI POST EUROPA LEAGUE 19/3 DICH

Bologna, Cambiaghi: "Fatta grande partita, ci tenevamo tanto"

00:43
DICH FAGIOLI POST CONFERENCE 19/3 DICH

Fagioli: "Ottimo secondo tempo, siamo contenti del risultato"

00:38
DICH COMUZZO POST CONFERENCE 19/3 DICH

Comuzzo: "Dato tutto, cerchiamo di raggiungere qualcosa di straordinario"

01:33
DICH VANOLI POST CONFERENCE 19/3 DICH

Vanoli sorride: "Bravi a reagire dopo il gol preso"

01:03
DICH GIAMPAOLO CREMONESE 19/3 DICH

Giampaolo: "Faremo il possibile e l'impossibile per raggiungere la salvezza"

01:17
MCH MODRIC PALLONE D'ORO MUSEO MILAN 19/3 MCH

Il Pallone d'Oro di Modric a Casa Milan: "Questo gesto è per i tifosi"

01:22
MCH PRIMO ALLENAMENTO GIAMPAOLO CREMONESE 19/3 MCH

Giampaolo torna in azione: il primo allenamento con la Cremonese

02:10
Champions League, due favorite per la finale

Champions League, due favorite per la finale

02:11
Ansia Gattuso: dubbi e certezze del ct

Ansia Gattuso: dubbi e certezze del ct

01:17
Corsa Scudetto, tre coppie sotto esame

Corsa Scudetto, tre coppie sotto esame

01:50
Festa del papà e sport

Festa del papà e sport

02:25
I 50 anni di Nesta

I 50 anni di Nesta, il difensore perfetto

I più visti di Calcio

ITW RAKITIC SU MODRIC (INTEGRALE) 17/03 SRV

Rakitic: "Modric resta al Milan? Deciderà quando…"

13 DICH GASPERINI VIGILIA BOLOGNA 18/3 OK

Gasperini: "Partita da dentro o fuori. Spartiacque? La parola non mi piace, ma..."

Milan, altro che Allegri: ecco il vero motivo della rabbia di Leao

SRV RULLO ARBITRI E VAR - ANTICIPAZIONI OPEN VAR 16/3 SRV

Arbitri e Var: le decisioni sugli errori di Inter-Atalanta

Il penalty del Parma non c'era, la rigorista lo sbaglia apposta: lezione di fair play

Il penalty del Parma non c'era, la rigorista lo sbaglia apposta: lezione di fair play

MCH MODRIC PALLONE D'ORO MUSEO MILAN 19/3 MCH

Il Pallone d'Oro di Modric a Casa Milan: "Questo gesto è per i tifosi"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
La coppa della Champions League
08:34
Il ranking è un disastro, ma per l’Italia 5 squadre in Champions è ancora possibile...
08:24
Italiano lo specialista di Coppa: la statistica che fa sognare Bologna
00:24
Roma, Pellegrini: "Settimana dura, ora serve ritrovare forze"
00:19
Roma, la rabbia dei tifosi: fischi e squadra respinta. Cristante: "Siamo tutti delusi"
00:04
Bologna, Castro: "Ci sono riuscite tante cose, il ko in finale di Supercoppa ci ha fatto male"