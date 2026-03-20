Il ranking è un disastro, ma per l’Italia 5 squadre in Champions è ancora possibile...
La coppa della Champions League © italyphotopress
La preoce eliminazione di tutte le nostre squadre dalla Champions ha fatto crollare l'Italia al quinto posto del ranking stagionale supertata anche dal Portogallo, ma per il nostro Paese portare 5 squadre nella prossima Champions League (e nove squadre in Europa come la Premier quest'anno) è ancora possibile: se infatti il Bologna vincerà l'Europa League e la Fiorentina la Conference League, l'anno prossimo avremo 5 squadre in Champions, 3 in Europa League e 1 in Conference.