Italiano lo specialista di Coppa: la statistica che fa sognare Bologna

20 Mar 2026 - 08:24

Roma-Bologna di ieri sera ha confermato una regola non scritta: Vincenzo Italiano è uno specialista nei doppi confronti europei. Finora infatti nessuno è mai riuscito ad eliminare nelle competizioni europee una squadra allenata dal tecnico rossblù in un doppio confronto andata e ritorno. Negli undici precedenti prima con la Fiorentina e poi con il Bologna è sempre avanzato al turno successivo. Italiano, infatti, ha perso due finali di Conference (quindi partita secca) e lo scorso anno è stato eliminato in Champions nel girone unico (quindi non in partite di andata e ritorno).

11 SU 10 SIN QUI IN CARRIERA IN EUROPA: 2 su 2 (Roma-Bologna e Bologna-Brann): 4 su 4 (playoff di ingresso, ottavi, quarti e semifinale) con la Fiorentina: 5 su 5 (playoff di ingresso, sedicesimi, ottavi, quarti e semifinale) con la Fiorentina.

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