Italiano lo specialista di Coppa: la statistica che fa sognare Bologna

Roma-Bologna di ieri sera ha confermato una regola non scritta: Vincenzo Italiano è uno specialista nei doppi confronti europei. Finora infatti nessuno è mai riuscito ad eliminare nelle competizioni europee una squadra allenata dal tecnico rossblù in un doppio confronto andata e ritorno. Negli undici precedenti prima con la Fiorentina e poi con il Bologna è sempre avanzato al turno successivo. Italiano, infatti, ha perso due finali di Conference (quindi partita secca) e lo scorso anno è stato eliminato in Champions nel girone unico (quindi non in partite di andata e ritorno).