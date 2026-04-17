Stadio San Nicola di Bari verso la nuova gestione, pubblicata la gara

17 Apr 2026 - 15:10
Bari, stadio "San Nicola" © Getty Images

Bari, stadio "San Nicola" © Getty Images

Il Comune di Bari ha pubblicato la gara per la gestione dello stadio San Nicola. Il bando per la concessione quinquennale ha un valore complessivo di poco più di 8 milioni di euro. Il bando scadrà il 18 maggio. Come deliberato nei mesi scorsi dal Consiglio comunale, la novità assoluta rispetto all'attuale contratto con la società Ssc Bari della famiglia De Laurentis, proprietaria della squadra di calcio, che scadrà il 31 maggio, è l'introduzione di un canone fisso annuo di 110mila euro se la squadra resta in serie B, 60mila euro se retrocede, 633mila euro se viene promossa in serie A. A questo di aggiungono 60mila euro in occasione di concerti. "È stato un lavoro lungo - commenta il sindaco Vito Leccese - ma possiamo affermare di aver concluso un iter molto articolato che, riferendosi al più grande impianto sportivo di proprietà del Comune di Bari, ha richiesto necessariamente diversi approfondimenti sul piano tecnico e giuridico". Il bando prevede a carico del concessionario la manutenzione ordinaria della struttura e del verde. Il futuro gestore dovrà, inoltre, riservare gratuitamente al Comune la disponibilità dell'impianto sportivo per cinque giornate all'anno per consentire la realizzazione di eventi sportivi o culturali organizzati dall'amministrazione; consentire prioritariamente l'uso dello stadio e dell'antistadio alla principale squadra di calcio cittadina per gli allenamenti e le partite di campionato e consentirne l'utilizzo agli altri organismi sportivi che ne facciano richiesta. Infine, il nuovo gestore dovrà mantenere nell'organizzazione i lavoratori legati al precedente concessionario impiegati da almeno un anno, allo scopo di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali.

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