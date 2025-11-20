Logo SportMediaset

Calcio

Mondiali, Simonelli: "Anticipo turno non dipende solo da Serie A"

20 Nov 2025 - 18:35

"La Lega Serie A cercherà di fare il possibile per essere vicina alla Figc e alla nazionale, perché è un orgoglio per tutti se l'Italia andrà ai Mondiali. Il presidente Gravina ha già chiesto la disponibilità per uno stage e credo che le società aderiranno con grande piacere a questa cosa". Lo ha detto il presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli, intervenuto durante la settima edizione di 'Sport Industry Talk - L'economia dello sport', organizzata da Rcs Academy. "Per la giornata prima del playoff, purtroppo abbiamo a che fare anche con dei contratti firmati con i broadcastster, sia per la Coppa Italia sia per il campionato, quindi non dipende solo dalla volontà della Serie A - ha aggiunto -. Quello che noi potremmo fare è fare tutto il possibile per rendere il prima possibile disponibili calciatori per il ct lavorando sugli orari delle partite. Poi dipende da tanti fattori, se la Fiorentina va avanti in Conference League giocherà il giovedì quindi diventa difficile anticipare la partita al sabato. La disponibilità c'è al 100%". 

