Parma, domani visite mediche e firma per Guaita

Contro l'Hellas i crociati giocano una sfida chiave in ottica salvezza, dall'infermeria arrivano notizie incoraggianti: Oristanio, Ondrejka ed Estevez lavorano per provare ad essere a disposizione per la gara del Bentegodi. Cuesta ha qualche soluzione in più per l'attacco oltre ai "soliti" Pellegrino e Cutrone. In difesa Ndiaye accusa invece un principio di pubalgia, da approfondire con esami e visite specialistici, non ci sarà, al suo posto Troilo, centrale in mezzo a Delprato e Valenti, considerato che anche Circati è infortunato. Sulla sinistra Valeri è recuperato, l'altra fascia è di Britschgi. A centrocampo il ritrovato Bernabè con Sorensen e Keita. Intanto, alla festa del Parma Club Traversetolo, Federico Cherubini ha fatto un breve bilancio dell'avvio di stagione: "Per la storia del Club, non possiamo essere soddisfatti di aver messo insieme 8 punti in 11 partite, noi dobbiamo avere l'ambizione di fare molto di più, ma sappiamo sarà una stagione difficile. Abbiamo cambiato tanto e purtroppo abbiamo avuto tanti infortuni. L'occasione per svoltare arriva subito contro una diretta concorrente per non retrocedere.