Calcio

Parma, domani visite mediche e firma per Guaita

20 Nov 2025 - 18:25
© IPA

© IPA

Fuori Zion Suzuki per almeno quattro mesi, sarà Vicente Guaita, spagnolo classe 1987, il nuovo portiere del Parma: arriva per giocare titolare fino al ritorno del giapponese. Nel pomeriggio lo sbarco in città, domani le visite mediche, dopo le quali sarà a completa disposizione di Cuesta, anche se domenica a Verona, salvo sorprese, dovrebbe comunque toccare a Edoardo Corvi. La società ha voluto un profilo esperto a cui affidare la porta gialloblù in un periodo così lungo: il portiere valenciano ha giocato da titolare una buona parte della stagione scorsa nel Celta Vigo in Liga, poi ha continuato ad allenarsi da solo in attesa di una chiamata.

Contro l'Hellas i crociati giocano una sfida chiave in ottica salvezza, dall'infermeria arrivano notizie incoraggianti: Oristanio, Ondrejka ed Estevez lavorano per provare ad essere a disposizione per la gara del Bentegodi. Cuesta ha qualche soluzione in più per l'attacco oltre ai "soliti" Pellegrino e Cutrone. In difesa Ndiaye accusa invece un principio di pubalgia, da approfondire con esami e visite specialistici, non ci sarà, al suo posto Troilo, centrale in mezzo a Delprato e Valenti, considerato che anche Circati è infortunato. Sulla sinistra Valeri è recuperato, l'altra fascia è di Britschgi. A centrocampo il ritrovato Bernabè con Sorensen e Keita. Intanto, alla festa del Parma Club Traversetolo, Federico Cherubini ha fatto un breve bilancio dell'avvio di stagione: "Per la storia del Club, non possiamo essere soddisfatti di aver messo insieme 8 punti in 11 partite, noi dobbiamo avere l'ambizione di fare molto di più, ma sappiamo sarà una stagione difficile. Abbiamo cambiato tanto e purtroppo abbiamo avuto tanti infortuni. L'occasione per svoltare arriva subito contro una diretta concorrente per non retrocedere. 

