Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Violenza donne: Serie A, in 12/a giornata tutti i campi colorati di rosso

20 Nov 2025 - 19:01

Lega Calcio Serie A e WeWorld hanno rinnovato, anche quest'anno, il loro impegno promuovendo la 9/a edizione della propria Campagna di Sensibilizzazione Nazionale #UNROSSOALLAVIOLENZA, per opporsi e combattere ogni forma di violenza e sopruso, fisico e psicologico, nei confronti delle donne. In occasione della 12/a Giornata della Serie A Enilive, e in concomitanza con la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, tutti i campi si coloreranno di rosso: il simbolo della campagna #unrossoallaviolenza, infatti, richiama il cartellino rosso per dare un forte segnale di vicinanza a tutte le donne vittime di abusi e sostenerle nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, per combattere insieme la paura che vivono ogni giorno. La violenza si alimenta soprattutto dell'indifferenza della collettività: può manifestarsi nel silenzio, nel controllo, nella violenza fisica o nella dipendenza economica. Riconoscerla - si legge in una nota - è il primo passo per sradicarla, per cui tutti sono chiamati ad agire e a dare un "cartellino rosso", netto e insindacabile, a un fenomeno drammatico che affligge la nostra società. 7 milioni di donne (1 su 3) in Italia hanno subito una qualche forma di molestia o violenza nella loro vita; 1 donna su 2 (49%) tra le intervistate dichiara di aver subito nella vita almeno un episodio di violenza economica; 111 donne uccise in Italia nel 2024, di cui 96 in ambito familiare/affettivo; 73 donne uccise in Italia nei primi nove mesi del 2025, di cui 60 in ambito familiare/affettivo; le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner, ex partner, parenti o amici (Dati ISTAT, WeWorld, Ministero Interno riferiti all'Italia - periodo 2024/2025). 

Ultimi video

02:04
Soulè trascina la Roma

Soulè trascina la Roma

01:49
DICH VANOLI PRESENTAZIONE 20-11 DICH

Vanoli: "Voglio vedere grosso impegno e ferocia, reazione ai momenti negativi"

01:36
Mercato, prime mosse

Mercato, prime mosse

01:37
13 DICH MAROTTA 20/11 DICH

Marotta: "Sana rivalità nel derby. Allegri? Concretezza e cinismo"

01:27
Il bivio della Juventus

Il bivio della Juventus

01:41
Atalanta, ecco Palladino

Atalanta, ecco Palladino

01:38
Rafa Leao e il derby

Rafa Leao e il derby

01:29
Milan, rientri importanti

Milan, rientri importanti

01:49
Hakan tra Milan e Inter

Hakan tra Milan e Inter

01:36
Marotta verso il derby

Marotta verso il derby

00:43
MCH HAKIMI PALLONE D'ORO 20/11 MCH

Pallone d'oro africano, Hakimi lo ritira...in monopattino

01:42
DICH PALLADINO PER SITO 19 11

Palladino: "Aspettavo l'Atalanta perché è un top club, siamo sulla stessa lunghezza d'onda"

02:46
DICH GALANTE SU DERBY MILANO DICH

Galante: "Il derby lo decide Lautaro. Milan la vera antagonista"

02:55
DICH BROCCHI SU DERBY MILANO DICH

Brocchi: "Il derby lo decide Loftus Cheek. Chivu mi ha impressionato"

01:07
Chiellini, il nuovo ruolo

Chiellini, il nuovo ruolo

02:04
Soulè trascina la Roma

Soulè trascina la Roma

I più visti di Calcio

Alisha Lehmann, svaligiata (di nuovo) la casa: "La prossima volta pulitela"

Il Napoli con i cerotti

Il Napoli con i cerotti

DICH SOULè 18/11 DICH

Soulé: "Mi vedo a lungo alla Roma. Scudetto? Presto per parlarne"

DICH LUDI DS COMO 18/11 DICH

Ludi, ds del Como: “La nostra squadra evoluta e allenata da un fuoriclasse”

DICH PERISIC PER SITO ok

Perisic: "Nel derby tiferò Inter, nonostante il mio capitano Modric..."

DICH GALANTE SU DERBY MILANO DICH

Galante: "Il derby lo decide Lautaro. Milan la vera antagonista"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:40
Juventus, il Cda approva un nuovo aumento di capitale da 1,5 milioni
19:23
Violenza donne: Lega B in campo con il pallone rosso
19:01
Violenza donne: Serie A, in 12/a giornata tutti i campi colorati di rosso
18:35
Mondiali, Simonelli: "Anticipo turno non dipende solo da Serie A"
18:29
Euro 2032: Comune Firenze a Nyon: "Su stadio incontro positivo"