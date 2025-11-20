Violenza donne: Serie A, in 12/a giornata tutti i campi colorati di rosso

Lega Calcio Serie A e WeWorld hanno rinnovato, anche quest'anno, il loro impegno promuovendo la 9/a edizione della propria Campagna di Sensibilizzazione Nazionale #UNROSSOALLAVIOLENZA, per opporsi e combattere ogni forma di violenza e sopruso, fisico e psicologico, nei confronti delle donne. In occasione della 12/a Giornata della Serie A Enilive, e in concomitanza con la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, tutti i campi si coloreranno di rosso: il simbolo della campagna #unrossoallaviolenza, infatti, richiama il cartellino rosso per dare un forte segnale di vicinanza a tutte le donne vittime di abusi e sostenerle nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, per combattere insieme la paura che vivono ogni giorno. La violenza si alimenta soprattutto dell'indifferenza della collettività: può manifestarsi nel silenzio, nel controllo, nella violenza fisica o nella dipendenza economica. Riconoscerla - si legge in una nota - è il primo passo per sradicarla, per cui tutti sono chiamati ad agire e a dare un "cartellino rosso", netto e insindacabile, a un fenomeno drammatico che affligge la nostra società. 7 milioni di donne (1 su 3) in Italia hanno subito una qualche forma di molestia o violenza nella loro vita; 1 donna su 2 (49%) tra le intervistate dichiara di aver subito nella vita almeno un episodio di violenza economica; 111 donne uccise in Italia nel 2024, di cui 96 in ambito familiare/affettivo; 73 donne uccise in Italia nei primi nove mesi del 2025, di cui 60 in ambito familiare/affettivo; le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner, ex partner, parenti o amici (Dati ISTAT, WeWorld, Ministero Interno riferiti all'Italia - periodo 2024/2025).