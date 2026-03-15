Squadra Iraq in Messico per spareggio Mondiali calcio nonostante la guerra

15 Mar 2026 - 07:38

L'Iraq si recherà in Messico per una partita di spareggio in vista dei Mondiali del 2026, nonostante le difficoltà di viaggiare durante la guerra che ha sconvolto il Medio Oriente. Lo ha annunciato la federazione calcistica irachena. "La nazionale partirà alla fine della settimana per il Messico con un aereo privato", ha dichiarato Adnan Dirjal, presidente della federazione calcistica irachena, aggiungendo di aver contattato la Fifa per agevolare il viaggio durante il conflitto nella regione che ha ostacolato i voli. La partita si disputerà il 31 marzo nella città messicana di Monterrey.

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