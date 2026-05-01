Haaland sotto accusa in Norvegia per uno spot illegale: "Intervenga la Federazione"

L'attaccante è uomo simbolo sia del calcio norvegese che di tutto lo sport in generale e vederlo pubblicizzare una birra ha provocato diverse reazioni tra cui quella di Hanne Cecilie Widnes, responsabile dell'associazione norvegese per la prevenzione delle droghe: "È grave che Haaland non si renda conto di quanto sia dannoso per i bambini e i giovani - ha detto la donna - Vorrei che la Federazione calcistica norvegese potesse porre fine a tutto questo. È un grande eroe per i giovani di molti paesi. È una situazione difficile e molto triste. Credo che la Federazione dovrebbe intervenire con fermezza: è davvero problematica".