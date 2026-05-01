Napoli, mistero Juan Jesus: ore di silenzio e assenza a Castel Volturno

01 Mag 2026 - 11:13
Juan Jesus © instagram

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Juan Jesus potrebbe non prendere parte alla trasferta di domani contro il Como dopo aver disertato senza preavviso l'allenamento mattutino a Castel Volturno, innescando ore di forte apprensione all'interno del Napoli.

Il difensore brasiliano, spiegano Corriere dello Sport e Repubblica, è risultato irraggiungibile telefonicamente per gran parte della giornata, con lo smartphone che ha squillato a vuoto per parecchio tempo prima che il calciatore si mettesse finalmente in contatto con la dirigenza nel tardo pomeriggio per giustificare il comportamento con gravi motivi personali

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