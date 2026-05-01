Napoli, mistero Juan Jesus: ore di silenzio e assenza a Castel Volturno
Juan Jesus © instagram
Juan Jesus potrebbe non prendere parte alla trasferta di domani contro il Como dopo aver disertato senza preavviso l'allenamento mattutino a Castel Volturno, innescando ore di forte apprensione all'interno del Napoli.
Il difensore brasiliano, spiegano Corriere dello Sport e Repubblica, è risultato irraggiungibile telefonicamente per gran parte della giornata, con lo smartphone che ha squillato a vuoto per parecchio tempo prima che il calciatore si mettesse finalmente in contatto con la dirigenza nel tardo pomeriggio per giustificare il comportamento con gravi motivi personali.