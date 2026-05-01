Liverpool, Salah in recupero da infortunio: nessun rischio per i Mondiali

01 Mag 2026 - 12:34

La stella del Liverpool, Mohamed Salah tornerà dall'infortunio in tempo per un degno addio, ma non sarà pronto per la partita di domenica prossima contro il Manchester United. L'attaccante egiziano, che lascerà il club a fine stagione, ha accusato un problema al bicipite femorale nel corso del match vinto sabato scorso contro il Crystal Palace. "Di solito recupera prima degli altri giocatori dopo un infortunio di lieve entità - perché si tratta di un infortunio di lieve entità - quindi ci aspettiamo che torni a disposizione nella parte finale della stagione, ma non per domenica", ha dichiarato l'allenatore del Liverpool Arne Slot."È un grande sollievo che il suo infortunio sia di lieve entità, così potrà giocare per noi e potrà partecipare ai Mondiali. Se c'è un giocatore che merita un addio in grande stile, quello è sicuramente Mohamed", ha aggiunto. Salah ha annunciato a fine marzo che lascerà il club un anno prima del previsto. Questa è la sua nona stagione ad Anfield. Il 33enne Salah ha vissuto una stagione deludente, culminata con una lite pubblica con Slot.

Ha segnato solo sette gol in Premier League, dopo essere stato capocannoniere la scorsa stagione con 29 reti. Il Liverpool ha ancora quattro partite da giocare in questa stagione, che si concluderà il 24 maggio con la trasferta ad Anfield contro il Brentford. La squadra di Slot è a tre punti di distanza dal Manchester United, terzo in classifica, con entrambe le squadre in corsa per un posto in Champions League. L'Egitto è nel Gruppo G dei Mondiali e esordirà contro il Belgio il 15 giugno, per poi affrontare Nuova Zelanda e Iran. L'Egitto non ha mai vinto una partita ai Mondiali nelle sue tre partecipazioni. La sua ultima apparizione risale all'edizione del 2018 in Russia, dove Salah fu condizionato da un infortunio alla spalla subito nella finale di Champions League di qualche settimana prima, persa dal Liverpool contro il Real Madrid. 

Ultimi video

02:28
Atletico-Arsenal di fuoco

Atletico-Arsenal di fuoco

00:38
Napoli, il nuovo spot Gen Z è virale

Napoli, il nuovo spot Gen Z è virale

00:22
MCH STRETTA DI MANO NEGATA PALESTINA-ISRAELE MCH

Israele e Palestina insieme sul palco della Fifa e scoppia la tensione: niente stretta di mano

00:42
DICH INFANTINO SU IRAN DICH

Infantino spegne le speranze dell'Italia: "L'Iran andrà ai Mondiali"

05:15
DICH GERVASONI E AVV DUCCI 30/4 DICH

L'avvocato di Gervasoni: "Salernitana-Modena? Nessuna pressione sul Var"

03:14
Il "romanzo" di Allegri e il Sassuolo: promozione in B, esonero per colpa di Berardi e…

Il "romanzo" di Allegri e il Sassuolo: promozione in B, esonero per colpa di Berardi e…

01:17
Malagutti: "Ecco cosa prevede la famosa norma salva Rocchi"

Malagutti: "Gli autorizzati in sala Var: ecco cosa prevede la norma salva Rocchi"

01:39
Juve, 3 dubbi Champions

Juve, 3 dubbi Champions

02:06
"Malen, Alisson Santos o Douvikas: chi sarà l'uomo Champions?"

"Malen, Alisson Santos o Douvikas: chi sarà l'uomo Champions?"

01:35
Gervasoni interrogato, tutti gli aggiornamenti

Gervasoni interrogato, tutti gli aggiornamenti

01:42
Figc, l'ora della verità

Figc, l'ora della verità

02:34
Il caso arbitri

Il caso arbitri

01:34
"Hurri-Kane" da paura

"Hurri-Kane" da paura

01:36
Gabbia, "lucchetto" Milan

Gabbia, "lucchetto" Milan

01:40
McTominay da record

McTominay da record

02:28
Atletico-Arsenal di fuoco

Atletico-Arsenal di fuoco

I più visti di Calcio

DICH ROCCHI "PERCHé NON HO MOSTRATO AUDIO INTER-ROMA" DICH

Rocchi e l'audio VAR di Inter-Roma: "Ecco perché non l'ho mandato subito"

13 SRV INTERVISTA GAVILLUCCI SRV

Intervista esclusiva a Gavillucci: "Vendetta non contro Rocchi ma contro il sistema"

DICH GERVASONI E AVV DUCCI 30/4 DICH

L'avvocato di Gervasoni: "Salernitana-Modena? Nessuna pressione sul Var"

Inchiesta arbitri

Inchiesta arbitri: le novità

Gli arbitri confermano: in Bologna-Inter e Inter-Milan designazioni pilotate

SRV RULLO AGGIORNAMENTO CASO ROCCHI 27/4 (MUSICATO)

Arbitri, lo scandalo continua: oltre 6 ore di interrogatori, Inter non indagata

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:34
Liverpool, Salah in recupero da infortunio: nessun rischio per i Mondiali
12:26
Haaland sotto accusa in Norvegia per uno spot illegale: "Intervenga la Federazione"
Juan Jesus
11:13
Napoli, mistero Juan Jesus: ore di silenzio e assenza a Castel Volturno
Inter-Lecce 1-0: gol Pio Esposito (entrato al 56°)
09:19
Inter, la festa è vicina: stanziato il bonus scudetto per i giocatori
23:26
Mondiali, Infantino e la polemica sui biglietti: "Sono cari, ma il 90% l'abbiamo già venduto"