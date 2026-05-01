Liverpool, Salah in recupero da infortunio: nessun rischio per i Mondiali
La stella del Liverpool, Mohamed Salah tornerà dall'infortunio in tempo per un degno addio, ma non sarà pronto per la partita di domenica prossima contro il Manchester United. L'attaccante egiziano, che lascerà il club a fine stagione, ha accusato un problema al bicipite femorale nel corso del match vinto sabato scorso contro il Crystal Palace. "Di solito recupera prima degli altri giocatori dopo un infortunio di lieve entità - perché si tratta di un infortunio di lieve entità - quindi ci aspettiamo che torni a disposizione nella parte finale della stagione, ma non per domenica", ha dichiarato l'allenatore del Liverpool Arne Slot."È un grande sollievo che il suo infortunio sia di lieve entità, così potrà giocare per noi e potrà partecipare ai Mondiali. Se c'è un giocatore che merita un addio in grande stile, quello è sicuramente Mohamed", ha aggiunto. Salah ha annunciato a fine marzo che lascerà il club un anno prima del previsto. Questa è la sua nona stagione ad Anfield. Il 33enne Salah ha vissuto una stagione deludente, culminata con una lite pubblica con Slot.
Ha segnato solo sette gol in Premier League, dopo essere stato capocannoniere la scorsa stagione con 29 reti. Il Liverpool ha ancora quattro partite da giocare in questa stagione, che si concluderà il 24 maggio con la trasferta ad Anfield contro il Brentford. La squadra di Slot è a tre punti di distanza dal Manchester United, terzo in classifica, con entrambe le squadre in corsa per un posto in Champions League. L'Egitto è nel Gruppo G dei Mondiali e esordirà contro il Belgio il 15 giugno, per poi affrontare Nuova Zelanda e Iran. L'Egitto non ha mai vinto una partita ai Mondiali nelle sue tre partecipazioni. La sua ultima apparizione risale all'edizione del 2018 in Russia, dove Salah fu condizionato da un infortunio alla spalla subito nella finale di Champions League di qualche settimana prima, persa dal Liverpool contro il Real Madrid.