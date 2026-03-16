Spinta di Pedro Neto al raccattapalle, arriva la decisione dell'Uefa in vista di Chelsea-Psg
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In merito alla partita tra Paris Saint-Germain e Chelsea, valida per gli ottavi di finale di andata di Champions League, L'Organo di Controllo, Etica e Disciplina (CEDB) dell'Uefa ha deciso di ammonire il giocatore del Chelsea FC Pedro Lomba Neto per condotta antisportiva. Il calciatore portoghese si era reso protagonista di uno spiacevole episodio, spingendo via un giovane raccattapalle nei minuti di recupero nel tentativo di recuperare rapidamente un pallone uscito dal campo. La caduta del raccattapelle, conseguente alla spinta, ha scatenato una rissa in campo tra giocatori di entrambe le parti.
Le scuse
A fine partita Pedro Neto si era scusato nuovamente col raccattapalle, a cui ha poi donato la sua maglia di gara. Le parole del portoghese: "Stavamo perdendo, volevo prendere la palla velocemente e nell'emozione gli ho dato una piccola spinta. C'è stato un momento di grande tensione e voglio scusarmi. Gli ho dato la mia maglia. Mi dispiace davvero, sento il dovere di scusarmi con lui".