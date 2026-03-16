Clamoroso al City: la decisione di Guardiola alla vigilia del Real Madrid

Pep Guardiola stupisce tutti alla vigilia di Manchester City-Real Madrid: annullata la rifinitura nonostante il 3-0 da rimontare. Ecco la sua strategia.

16 Mar 2026 - 16:16
Pep Guardiola © italyphotopress

Pep Guardiola © italyphotopress

Pep Guardiola ha sorpreso tutti decidendo di annullare l’allenamento di rifinitura del Manchester City alla vigilia del delicatissimo ritorno degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid. Nonostante la necessità di ribaltare il pesante 3-0 dell’andata, il tecnico catalano ha scelto di concedere un giorno di riposo totale ai suoi uomini, rompendo la consuetudine delle sedute Uefa aperte alla stampa e rimandando ogni lavoro sul campo direttamente al riscaldamento pre-partita. Si tratta di una mossa psicologica forte, figlia di un approccio "senza nulla da perdere" che punta tutto sulla freschezza mentale dopo il lavoro tattico già svolto nella giornata di domenica. Lo stesso Guardiola ha blindato la scelta con la sua consueta fermezza comunicativa, sottolineando la serenità del gruppo con un laconico "cosa abbiamo da perdere?" e ribadendo con ironia che l'unico contatto con il pallone prima del fischio d'inizio avverrà soltanto pochi istanti prima del match. Non sarà comunque un fallimento. "Quante Champions League ha vinto il Real Madrid? 15. A quante ne ha partecipato? 100. Quindi ne ha perse più di quante ne abbia vinte. Ma non è stato un fallimento, ha reso un grande servizio al calcio".

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