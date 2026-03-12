Psg-Chelsea, spinta Pedro Neto al raccattapalle: la Uefa apre un'inchiesta

A fine gara, Pedro Neto si è scusato nuovamente col raccattapalle, a cui ha donato la sua maglia di gara. Le parole del portoghese: "Stavamo perdendo, volevo prendere la palla velocemente e nell'emozione gli ho dato una piccola spinta. C'è stato un momento di grande tensione e voglio scusarmi. Gli ho dato la mia maglia. Mi dispiace davvero, sento il dovere di scusarmi con lui".