Psg-Chelsea, spinta Pedro Neto al raccattapalle: la Uefa apre un'inchiesta
L'attaccante portoghese potrebbe saltare la sfida di ritorno per "comportamente antisportivo ai senti dell'articolo 15 del regolamento Uefa": le ultime
La spinta di Pedro Neto al giovane raccattapalle in Psg-Chelsea può costare una squalifica all'attaccante portoghese. La Uefa ha infatti aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronto per "comportamento antisportivo ai sensi dell'articolo 15 del regolamento disciplinare Uefa". Una decisione sul caso verrà presa "a tempo debito", ha annunciato la Uefa.
Possibile la squalifica per la gara di ritorno fra una settimana a Stamford Bridge, dopo il 5-2 dell'andata a favore dei francesi.
Pedro Neto spinge un raccattapalle, cos'è successo
Nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League, mentre tentatava di recuperare velocemente un pallone a bordocampo per poi far riprendere subito il gioco, Pedro Neto ha spinto un giovane raccattapalle poi scivolato per terra.
Spinta al raccattappalle, le scuse di Pedro Neto
A fine gara, Pedro Neto si è scusato nuovamente col raccattapalle, a cui ha donato la sua maglia di gara. Le parole del portoghese: "Stavamo perdendo, volevo prendere la palla velocemente e nell'emozione gli ho dato una piccola spinta. C'è stato un momento di grande tensione e voglio scusarmi. Gli ho dato la mia maglia. Mi dispiace davvero, sento il dovere di scusarmi con lui".