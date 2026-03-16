Ashley Cole rischia di saltare la prima in panchina col Cesena: il motivo
© Getty Images
Corsa contro il tempo in casa Cesena per il tesseramento di Ashley Cole. La società è al lavoro per permettere all'allenatore inglese di poter andare regolarmente in panchina nella sfida di martedì sera in casa del Mantova. I tempi sono ristretti, ma le pratiche per la registrazione dovrebbero essere completate nella serata di oggi o al massimo nella mattinata di domani, a poche ore dal match.
Intoppi burocratici a parte, per Cole un contratto fino al 30 giugno con rinnovo automatico per un'altra stagione in caso di qualificazione ai playoff di Serie B. Rinnovo biennale in caso di promozione in Serie A. Oltre alla novità in panchina, pronto anche un cambio in dirigenza: si va verso la separazione con il direttore sportivo Filippo Fusco.