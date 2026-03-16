Como, Diao posta la foto del contatto con Wesley ed è bufera social: "Noi facciamo così"

Il giorno dopo Como-Roma le polemiche non si placano. Nel mirino c'è l'arbitraggio e quanto successo con Diao sul secondo giallo a Wesley, costato il rosso al brasiliano. Il giocatore di Fabregas ha infatti pubblicato un post sul proprio canale Instagram con una serie di foto della partita tra cui quella dell'azione del presunto contatto con il terzino della Roma. Nella didascalia del post alle immagini, Diao ha poi aggiunto: "Noi facciamo così". Una frase che ha scatenato i commenti dei tifosi romanisti, che hanno preso di mira il giocatore con insulti e minacce sul suo profilo, accusandolo di simulazione. Di tenore opposto i commenti dei tifosi del Como, che elogiano l'attaccante per la sua grande prestazione e applaudono alla vittoria della squadra di Fabregas. Nel post partita, ieri, si era lamentato anche Gasperini per il comportamento tenuto dalla squadra avversaria.