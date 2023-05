Serie A: Spezia-Milan 2-0, Wisniewski ed Esposito condannano i rossoneri

SPEZIA-MILAN 2-0

Colpo salvezza dei liguri che agganciano il Verona al terzultimo posto. Pioli rimane quinto: Champions più lontana

Il Milan crolla a La Spezia: Champions più lontana







































LA PARTITA

Il Milan non riesce a espellere scorie e tossine del disastroso euroderby e a La Spezia incappa in un'altra figuraccia che complica il cammino verso un piazzamento nella prossima Champions League. Vero che con un po' più di fortuna se i pali di Tonali e Brahim Diaz fossero stati due gol, ora staremmo parlando di un'altra partita, ma la gara del Picco ha confermato il mercato fallimentare del Diavolo, che dai nuovi acquisti a parte qualche rara eccezione ha solo raccolto delusioni e prove incolori. Origi e De Ketelaere sono stati davvero deludenti e hanno gettato al vento l'ennesima occasione per rilanciarsi e lasciare un segno su una stagione anonima. Davvero non il miglior modo per presentarsi alla sfida di ritorno contro l'Inter dove, visto il Milan di stasera, serve davvero un miracolo sportivo. Esulta e ne ha ogni ragione lo Spezia, che non vinceva da otto turni e che ha conquistato tre punti vitali e inaspettati nella lotta salvezza: Semplici aggancia il Verona, impegnato domani con il Torino, a quota 30 punti e può continuare a sperare.

Lunga la lista degli infortunati per Semplici, che deve anche fare a meno dello squalificato Agudelo. Spezia con il 3-5-2, con Nzola e Gyasi in attacco. Non se la passa bene nemmeno Pioli che, tra squalifiche e infortuni, perde 7 giocatori. In difesa spazio a Kalulu, a centrocampo c'è Pobega, mentre in attacco tocca alla coppia Origi e Rebic. Ancora panchina per De Ketelaere. La prima occasione porta la firma di Tonali che dopo un assolo scarica il destro che si stampa sul palo alla destra di Dragowski (7'). Per il centrocampista è il secondo legno di fila dopo quello colpito nell'euroderby. Lo Spezia prova a reagire con Nzola, che prima calcia addosso a Pobega e poi di destro non inquadra la porta. La squadra più pericolosa è il Milan, che non riesce mai ad azionare Rebic e Origi, ma riesce a rendersi pericolosa con le conclusioni dalla distanza. Come al 24' quando Theo Hernandez scarica un sinistro potentissimo centrale, alzato sopra la traversa da Dragowski. Il portiere polacco, dopo due occasioni per Amian (colpo di testa alto) e Reca (tiro ribattuto da Tomori), è ancora protagonista sul sinistro di Pobega, un sinistro respinto con affanno col braccio sinistro. Tonali, Theo e Tomori sembrano i più in palla, ma non sono coadiuvati a dovere dai compagni, in particolare Rebic e Origi avulsi dal gioco.

La ripresa si apre con un altro legno da parte del Milan, campanello d'allarme di una serata storta: break di Tonali, che serve Brahim Diaz, destro che si stampa sul palo esterno (56'). Lo spagnolo è più in palla dopo un primo tempo opaco e crea scompiglio con la sua velocità. Pioli comincia a pensare anche all'Inter e dà un po' di riposo a Theo Hernandez (dentro Ballo-Touré) e Saelemaekers (chance per De Katelaere), ma la qualità del gioco ne risente. Con il passare dei minuti lo Spezia prende coraggio e tra il 68' e il 69' Maignan è bravo prima su Nzola e poi Ekdal. Il Milan, dopo l'uscita di Brahim Diaz, cala vistosamente e non riesce più a fare gioco, così i padroni di casa firmano l'impresa tra il 75' e l'85': corner di Esposito, Amian di testa prende il palo, il pallone rimbalza su Ballo-Toure e Wisniewski è il più lesto e fulmina Maignan; poi l'ex Spal disegna su punizione una fantastica palombella che si infila sotto l'incrocio dei pali. Il Milan non ne ha più e al triplice fischio di Doveri la festa è tutta dello Spezia.

LE PAGELLE

Esposito 7,5 - La magnifica punizione del 2-0 è solo la ciliegina sulla torta di una gara davvero di grande spessore. Schermo davanti alla difesa, dalle sue parti non si passa.

Wisniewski 7 - Non poteva trovare momento migliore per segnare il primo gol in Serie A. Oltre a questo una gara di grande attenzione su Origi.

Nzola 6 - Non è al meglio e si vede, ma lotta come un leone: l'atteggiamento giusto per una squadra che lotta per non retrocedere. Nel primo tempo soffre la marcatura di Tomori, meglio nella ripresa.

Diaz 5,5 - Nel primo tempo non la becca mai e non ne azzecca una. Nella ripresa cresce e con la sua velocità mette in crisi la difesa spezzina. Pioli gli risparmia gli ultimi 20 minuti abbondanti e il Milan sparisce dal campo.

Rebic 5 - Gara da dimenticare per l'attaccante croato, che Pioli schiera punta centrale. L'intesa con Origi non c'è proprio, ma anche lui fa davvero troppo poco per essere utile alla squadra.

De Ketelaere 5 - Non parte nemmeno titolare quando c'è fuori mezza squadra e l'euroderby di ritorno alle porte. Pioli gli regala mezzoretta, in cui il belga appare molle e sfiduciato. Completamente da recuperare.

IL TABELLINO

SPEZIA-MILAN 2-0

Spezia (3-5-2): Dragowski 7; Wisniewski 7, Ampadu 6,5, Nikolaou 6,5; Amian 6,5, Bourabia 5,5 (18' st Zurkowski 5,5), Esposito 7,5, Ekdal 6, Reca 6,5; Nzola 6, Gyasi 5,5 (47' st Kovalenko sv). A disp.: Marchetti, Zoet, Caldara, Ferrer, Cipot, Krollis, Shomurodov, Verde. All.: Semplici 7

Milan (4-2-3-1): Maignan 6,5; Kalulu 5, Kjaer 5,5, Tomori 6 (39' st Calabria sv), Theo Hernandez 6,5 (19' st Ballo-Touré 5); Tonali 6,5, Pobega 5,5; Saelemaekers 5 (19' st De Ketelaere 5), Brahim Diaz 5,5 (26' st Adli 5), Origi 5; Rebic 5 (26' st Giroud 5,5). A disp.: Mirante, Tatarusanu, Gabbia, Bakayoko, Vranckx. All.: Pioli 4,5

Arbitro: Doveri

Marcatori: 30' st Wisniewski (S), 40' st Esposito (S)

Ammoniti: Amian (S), Brahim Diaz (M)

Espulsi:

Note: Al 17'st espulso Lorieri, preparatore dei portieri dello Spezia

LE STATISTICHE

• Nelle ultime quattro stagioni (dal 2019/20), solo James Ward-Prowse (13) e Lionel Messi (10) hanno segnato più gol su punizione diretta di Salvatore Esposito (8) nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni.

• Dopo il successo per 2-1 contro i nerazzurri al Picco lo scorso 10 marzo, lo Spezia ha vinto entrambe le sfide casalinghe contro Milan e Inter nella stessa stagione per la prima volta in Serie A - inoltre, le uniche due vittorie con Leonardo Semplici alla guida nella competizione sono arrivate proprio contro le squadre milanesi.

• Contro nessuna squadra lo Spezia ha realizzato più reti al Picco rispetto al Milan in Serie A (cinque).

• Quello di Przemyslaw Wiśniewski è il primo gol segnato da un difensore dello Spezia in questo campionato: l’ultimo nella competizione lo aveva realizzato Petko Hristov più di un anno fa (30 aprile 2022 vs Lazio).

• Il Milan ha concluso due partite di fila senza segnare in tutte le competizioni per la prima volta dallo scorso gennaio - anche allora la prima delle due sfide era stato un derby perso con l’Inter (0-3 in Supercoppa italiana, poi 0-4 in Serie A vs Lazio).

• Il Milan ha subito due gol contro lo Spezia, solo uno in meno rispetto a quelli incassati nelle precedenti sette partite di Serie A (tre).

• Lo Spezia ha segnato quattro gol nelle ultime tre partite di Serie A, solo uno in meno rispetto alle precedenti otto (cinque).

• Secondo palo consecutivo in tutte le competizioni per Sandro Tonali dopo quello colpito con l’Inter in Champions League – in questa stagione il centrocampista del Milan ha già eguagliato il numero di legni collezionati nelle precedenti cinque messe insieme (due, appunto).

• Nella sfida con lo Spezia Mike Maignan ha toccato quota 200 presenze nei cinque maggiori campionati europei.

• Ante Rebic ha raggiunto contro lo Spezia le 100 presenze in Serie A con la maglia del Milan.

• Tommaso Pobega ha toccato contro lo Spezia quota 50 presenze da titolare in Serie A.