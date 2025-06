Cagliari, amichevole con il Galatasaray il 23 luglio

Mercoledì 23 luglio il Cagliari sarà impegnato in una prestigiosa amichevole internazionale contro il Galatasaray, la squadra più titolata della Turchia, fresca vincitrice del Campionato nazionale. La gara, organizzata in collaborazione con Match PR, verrà giocata in Austria, a Linz, al termine del ritiro precampionato estivo svolto dai rossoblù a Ponte di Legno dal 13 al 22 luglio. Cagliari e Galatasaray si affronteranno alla Raiffeisen Arena nell’ambito dell’Upper Austria Summer Series. L’appuntamento è alle ore 19.30, i biglietti per il match saranno disponibili a partire da sabato 21 giugno sul sito del LASK.