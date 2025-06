Nella seconda delle tre giornate della fase a gironi del Mondiale per club in corso negli Usa il Bayern Monaco ha superato 2-1 gli argentini del Boca Juniors, mentre i tunisini dell'Esperance hanno battuto 1-0 i padroni di casa del Los Angeles Fc. Stasera alle 21 ora italiana l'Inter scende in campo contro i giapponesi dell'Urawa Reds, mentre domani la Juventus sfida i marocchini del Wydad.