Chivu: "Difficoltà europee? Veniamo da 9 mesi di battaglie"

Vigilia di mondiale per club per l'Inter di Christian Chivu che domani, al Lumen Field, giocherà contro gli Urawa Red Diamonds. "Sarà una gara difficile, come tutte in questo Mondiale - le parole del tecnico dell'Inter - Si vede la fatica delle europee che vengono da 9 mesi di battaglie. Loro sono tecnicamente puliti, con tre sudamericani e un po' di scuola europea. Abbiamo sei punti a disposizione e dobbiamo fare di tutto per superare il turno". Il pareggio con il Monterrey pesa, ma Chivu si aspetta miglioramenti: "La nostra gara è stata seria, ma forse siamo stati leziosi nella manovra, e lì vorrei vedere miglioramenti, ma anche più cinismo sotto porta. Questo non è un ritiro per sperimentare, ma un Mondiale dove non puoi perdere le tue certezze: possiamo cambiare qualcosa, ma ho giocatori esperti che capiscono al volo".