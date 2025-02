Serie B: rallenta ancora lo Spezia, il Sudtirol ferma i liguri nell’anticipo

All’intervallo si arriva quindi con le squadre sull’1-1, risultato che cambia poi per pochi secondi al 50’: Colak porta infatti avanti lo Spezia, ma la rete viene subito annullata per un netto fuorigioco proprio del croato. A sciupare un’ottima chance per il Sudtirol al 63’ è invece Merkaj, prima dell’errore di Pio Esposito quattro minuti dopo. L’1-1 regge quindi fino al triplice fischio, lasciando l’amaro in bocca soprattutto allo Spezia. I liguri salgono a 51 punti, ma non approfittano dello scontro diretto di domani tra Sassuolo e Pisa per accorciare sulle prime due posizioni della classifica. Festeggia invece il Sudtirol, che si porta a 30 punti e lascia, almeno per una notte, la zona playout.