Spal, l'orgoglio di Semplici: "Juve B? Avevano 9 nazionali in campo"

15/04/2019

Leonardo Semplici non ci sta alle critiche: la sua Spal ha battuto con merito la Juve. "Leggo la formazione e vedo nove nazionali. Piu' Bernardeschi che è entrato. Credo che con le ultime squadre del campionato di Serie A abbiano poco a che fare. C'erano giocatori difficili da battere, abbiamo affrontato la Juve in un momento particolare e lo abbiamo sfruttato", ha detto il tecnico dei ferraresi.



"La loro formazione non era composta da ragazzi ingenui o al primo campionato importante in Serie A, se poi vogliamo mettere in discussione questi nove giocatori si può dire tutto nel calcio - ha aggiunto ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio 1 Rai - Credo che la Spal abbia fatto una grande prestazione, abbiamo portato a casa tre punti importantissimi e andiamo avanti convinti di poter ottenere il nostro obiettivo".



"Abbiamo fatto una partita importante, dopo il pareggio non ci siamo accontentati, abbiamo provato a vincere e ci siamo riusciti, il merito va ai calciatori - ha poi aggiunto l'allenatore degli emiliani - Non mi sembra la prima volta che una piccola batta una grande, sicuramente quando succedono queste cose vuol dire che la grande non era al top, ma queste sono cose che succedono e risuccederanno. Io un una big? C'è l'ambizione di potersi migliorare, mi auguro piu' avanti di poter avere questa esperienza. Ma il mio futuro parte dal mio presente, l'obiettivo principale è la salvezza della Spal, che sarebbe un secondo scudetto. Sono concentratissimo su quest'apetto".



A tal proposito le prossime due partite contro Empoli e Genoa potrebbero risultare decisive. "Sono due scontri diretti importantissimi, sappiamo di poter affrontare due squadre di grande valore - ha concluso - Cercheremo di andarcela a giocare nel migliore dei modi, con risultati positivi possiamo puntare ad arrivare alla salvezza".