Spal, ecco De Rossi: prima panchina in carriera per l'ex Roma

SERIE B

Il club ferrarese ha annunciato l'ingaggio dell'ex centrocampista della Roma con un post che richiama il suo iconico tatuaggio: contratto fino al 2024

Comincia sulla panchina della Spal la carriera di allenatore di Daniele De Rossi. L'ex centrocampista della Roma ha infatti trovato l'accordo con il club ferrarese dopo l'esonero di Venturato e ha firmato un contratto fino al 2024. L'annuncio è arrivato attraverso i social del club, con un'immagine che richiama l'iconico tatuaggio di De Rossi (un omino stilizzato che entra in tackle su un altro) e che non lascia spazio a interpretazioni.

De Rossi era diventato assistente del ct Mancini a marzo 2021, facendo parte della trionfale spedizione di Euro 2020. Dopo la vittoria azzurra a Wembley aveva però lasciato la Nazionale con l'obiettivo di allenare in prima persona, salvo fare ritorno nello staff del Mancio a gennaio 2022. Ora, dopo un lungo inseguimento, Joe Tacopina è riuscito a convincerlo: il presidente della Spal, che dal 2011 al 2014 era stato anche vicepresidente della Roma, ha puntato sull'amicizia che lo legava a De Rossi e sul progetto di un pronto ritorno in Serie A. La Spal è attualmente 14esima in classifica in Serie B, con appena due vittorie conquistate nelle prime otto giornate.

De Rossi sarà il quarto campione del Mondo del 2006 ad allenare nella serie cadetta, dopo Grosso (Frosinone), Inzaghi (Reggina) e Cannavaro (Benevento). Senza dimenticare naturalmente Buffon, unico giocatore ancora in attività della nazionale di Lippi, che milita nel Parma.