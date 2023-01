Serie B: il Cagliari batte 2-1 la Spal, Altare e Lapadula lanciano Ranieri

SERIE B

Gli isolani si proiettano in zona playoff e agganciano il Südtirol, De Rossi ko contro il suo ex allenatore alla Roma: ora i ferraresi rischiano

© twitter È 2-1 all'Unipol Domus tra Cagliari e Spal, che aprono la 22° giornata di Serie B. Al 15’ isolani in vantaggio con Altare. Al minuto 41 arriva l’1-1 dei ferraresi con Celia. L’arbitro Paterna annulla poi due reti ai rossoblù, che però passano con Lapadula (76’). Claudio Ranieri si prende quindi i tre punti contro il suo ex pupillo Daniele De Rossi e affianca in zona-playoff il Südtirol a 32 punti. La Spal resta a quota 24, a +1 sui playout.

Claudio Ranieri batte 2-1 Daniele De Rossi in Cagliari-Spal, primo match della 22° giornata di Serie B. I ferraresi perdono subito per infortunio Valzania, che lascia il campo al 12’ per Murgia. Al 15' passano invece in vantaggio i padroni di casa: punizione dalla destra calciata bene da Kourfalidis per Altare, che di testa buca un incolpevole Alfonso. Alla mezz’ora occasione per gli ospiti, ma Murgia non controlla al meglio un assist delizioso di Matteo Prati, alla sua quarta partita da titolare nel campionato cadetto. Il talento classe 2003 però poco dopo scodella in area un’altra palla coi contagiri, questa volta pescando il piattone di Celia, che al 41’ fa 1-1. La partita si gioca soprattutto a centrocampo e le occasioni sono poche anche nelle prime battute della ripresa. Al 64’ arriva il 2-1 dei sardi dopo il pasticcio in uscita di Alfonso su calcio d’angolo, ma l’arbitro Paterna annulla tutto poiché la sfera supera la linea di fondo. Il direttore di gara al minuto 69’ cancella un’altra rete agli uomini di Ranieri per una carica di Lapadula sull’estremo difensore spallino. Al minuto 76 Lapadula regala definitivamente il vantaggio al Cagliari. con un gol da vero rapace d’area di rigore. Nell’ultimo minuto gli uomini di De Rossi rischiano il 2-2, ma Dossena stoppa il tentativo al 93’ di Meccariello. Nel finale il rosso diretto a Maistro per proteste chiude la serata no della Spal, che rimane a 24 punti, a una sola lunghezza dalla zona playout. Sorride invece Ranieri, che sale a quota 32 agganciando il Südtirol al quinto posto, che vale per ora i playoff.

