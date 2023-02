Spal, si attende l'ufficialità dell'esonero di De Rossi: al suo posto pronto Oddo

SERIE B

Per l'ex capitano della Roma fatale la sconfitta col Venezia: al suo posto un altro campione del Mondo

È giunta al capolinea l'avventura di Daniele De Rossi sulla panchina della Spal. Il club ferrarese ha infatti deciso di esonerare l'ex capitano della Roma e di sostituirlo con un altro campione del mondo del 2006: Massimo Oddo, reduce da un'esperienza positiva sulla panchina del Padova in Serie C. Si attende solo l'ufficialità.

La prima esperienza da allenatore di De Rossi si chiude così dopo pochi mesi: subentrato a Venturato l'11 ottobre, in 16 partite di campionato ha collezionato appena 3 vittorie, con 6 pareggi e 7 sconfitte, tra cui le ultime tre contro Cagliari, Bari e Venezia. La Spal è attualmente terzultima in Serie B.

Nuova chance invece per Oddo, che dopo un anno e mezzo di inattività seguita al disastroso ritorno a Pescara (7 sconfitte in 9 partite di B tra settembre e novembre 2020) era tornato a mettersi in luce a Padova, vincendo una Coppa Italia di Serie C e trascinando la squadra fino alla finale playoff per la cadetteria, persa nella doppia sfida col Palermo.

Vedi anche Serie B Spal, De Rossi alza la voce: "Disattese tutte le mie indicazioni sul mercato"